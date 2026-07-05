Telefonul, tableta și jocurile video pot aștepta. În schimb, o săptămână petrecută în inima Munților Apuseni, alături de alți copii, făcând sport, legând prietenii și trăind aventuri adevărate, poate deveni una dintre cele mai frumoase amintiri ale acestei veri.

Între 12 și 17 iulie, copiii cu vârste între 8 și 14 ani sunt invitați în Tabăra Sportivă de Vară 2026, organizată la Pensiunea Giulia din Arieșeni, într-un cadru natural spectaculos, cu aer curat și liniște cât cuprinde.

Programul îmbină perfect sportul cu distracția și aventura.

Fotbalul va fi coordonat de Dan Gavrilescu, fost fotbalist profesionist și antrenor licențiat UEFA, care va adapta fiecare antrenament în funcție de nivelul și vârsta copiilor.

Judo-ul va fi predat de Marian Halas, un antrenor cu experiență, pentru care disciplina, respectul și încrederea în propriile forțe sunt la fel de importante ca performanța.

Dar tabăra înseamnă mult mai mult decât sport.

Copiii vor merge în drumeții prin Munții Apuseni, se vor distra în Adventure Park, vor petrece seri memorabile în jurul focului de tabără, se vor bucura de piscină și de jocuri de echipă și vor descoperi locuri spectaculoase precum Cascada Vârciorog și Ghețarul de la Scărișoara.

Pachetul include transportul dus-întors din Satu Mare, cinci nopți de cazare, trei mese pe zi, toate antrenamentele și toate activitățile din program.

Plecare: duminică, la prânz, din Satu Mare.

Întoarcere: vineri, după-amiaza.

Preț: 1.500 de lei/copil pentru 6 zile și 5 nopți.

Numărul locurilor este limitat, iar organizatorii recomandă înscrierea cât mai rapidă.

O tabără în care copiii vor face mișcare, vor învăța lucruri noi, își vor face prieteni și se vor întoarce acasă cu povești pe care le vor spune mult timp după ce vacanța se va fi încheiat.

Sport, natură, aventură și amintiri pentru o viață!



