Minora de 17 ani din Hodod, dată dispărută, a fost găsită. Polițiștii: nu a fost victima vreunei infracțiuni

Locale 05.07.2026 12:49
Minora de 17 ani din Hodod, dată dispărută, a fost găsită. Polițiștii: nu a fost victima vreunei infracțiuni

Minora de 17 ani din Hodod, dată dispărută, a fost găsită. Polițiștii: nu a fost victima vreunei infracțiuni

Minora de 17 ani din localitatea Hodod, a cărei dispariție a fost semnalată în cursul zilei de 4 iulie, a fost găsită de polițiști.

Potrivit unui UPDATE transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Satu MareLakatos Brigitta a fost depistată în localitatea Mal, județul Sălaj.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că tânăra nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Reamintim că adolescenta plecase voluntar de la domiciliul său din Hodod în noaptea de 4 iulie, în jurul orei 01:00, iar familia a sesizat dispariția acesteia.

Polițiștii mulțumesc tuturor celor care au sprijinit demersurile de căutare și au distribuit informațiile privind dispariția minorei.

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