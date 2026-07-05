Minora de 17 ani din Hodod, dată dispărută, a fost găsită. Polițiștii: nu a fost victima vreunei infracțiuni

Minora de 17 ani din localitatea Hodod, a cărei dispariție a fost semnalată în cursul zilei de 4 iulie, a fost găsită de polițiști.

Potrivit unui UPDATE transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, Lakatos Brigitta a fost depistată în localitatea Mal, județul Sălaj.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că tânăra nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Reamintim că adolescenta plecase voluntar de la domiciliul său din Hodod în noaptea de 4 iulie, în jurul orei 01:00, iar familia a sesizat dispariția acesteia.

Polițiștii mulțumesc tuturor celor care au sprijinit demersurile de căutare și au distribuit informațiile privind dispariția minorei.