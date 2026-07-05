CSM Olimpia își reconstruiește echipa Sport •

CSM Olimpia Satu Mare începe o nouă etapă după retrogradarea din Liga a 2-a, iar conducerea clubului a demarat o amplă campanie de reorganizare a lotului înaintea sezonului 2026-2027. În timp ce așteaptă o decizie a Federației Române de Fotbal privind o posibilă menținere administrativă în eșalonul secund, clubul și-a conturat deja noul proiect sportiv sub comanda antrenorului Alexandru Pelici.



Primele măsuri au fost prelungirea contractelor jucătorilor Cătălin Oanea, Paul Copaci și Cosmin Zamfir, urmate de prezentarea noului antrenor principal. În paralel, conducerea a început o campanie consistentă de transferuri, aducând până acum șase jucători cu experiență.

Primii sosiți au fost mijlocașii Amir Jorza și Levente Bara, fundașii centrali Constantin Ivanov și Raul Suciu, iar în ultimele zile au fost oficializați și fundașul Cornel Anton Ardei, venit de la Unirea Alba Iulia, respectiv atacantul Denis Golda, golgheterul formației din Alba Iulia în sezonul trecut, cu 19 goluri marcate. Toți cei șase sunt jucători cu experiență în Liga a 2-a și reprezintă baza pe care Alexandru Pelici dorește să construiască noua echipă.

În același timp, lotul a suferit și schimbări importante în ceea ce privește plecările. Nu mai puțin de 12 jucători nu vor continua la CSM Olimpia: Kevin Mbala, Adrian Pop, Vadim Calugher, Nestorly Lumbu, Mark Karacsony, David Stăiculescu, Alpar Gergely, Dorian Todoran, Dorian Răilean, Marius Hosu, Mickael Panos și Albert Hofman.

Conducerea clubului speră însă că, în ciuda retrogradării pe teren, echipa va putea continua în Liga a 2-a, în cazul în care unele formații care au obținut dreptul sportiv de participare nu vor îndeplini criteriile de licențiere sau nu se vor înscrie în campionat. Până la o decizie oficială din partea Federației Române de Fotbal, pregătirile continuă conform planului, iar strategia clubului este aceea de a construi un lot competitiv indiferent de eșalonul în care va evolua.

Startul oficial al noului sezon va avea loc luni, 6 iulie. De la ora 16:45, pe Stadionul Olimpia – Daniel Prodan, Alexandru Pelici va susține prima conferință de presă în calitate de antrenor principal, urmând ca de la ora 17:30 echipa să efectueze primul antrenament oficial al verii.

După un sezon încheiat cu dezamăgirea retrogradării, la Satu Mare începe reconstrucția. Cu un nou antrenor, un lot puternic remaniat și obiective ambițioase, CSM Olimpia speră să revină cât mai repede în prim-planul fotbalului românesc, fie printr-o nouă șansă în Liga a 2-a, fie printr-un parcurs care să readucă echipa acolo unde își dorește să fie.





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