Capul Verde sau insula care a cucerit lumea Sport •

Trebuie să recunosc că noi, ca suporteri de televizor la ultimele turnee finale, merităm din plin acest Cap Verde direct în bot. De ce? Simplu...pentru că mereu privim fotbalul ca pe un sport în care favoriții , musai, trebuie să câștige. Vedem mereu Brazilia, Germania, Olanda , Franța, Argentina, Anglia sau Spania ori Uruguay mari favorite doar pentru că ele au scris istoria acestui sport...Și au luat împreună, plus Italia care a ajuns să nu mai sperie pe nimeni, toate cupele mondiale de până acum... Acum în 2026 când americanii au transformat fotbalul nostru într-un soccer-money-marketing cu ce rămânem după nopțile pierdute în fața televizorului...Nu neapărat cu vreun meci memorabil ( încă nu l-am avut) ci cu povestea asta frumoasă venită dintr-o insulă descoperită de portughezi undeva pe la sfârșitul anului 1400 .

De Capu Verde dacă s-ar fi dat subiect la BAC cu siguranță că vara asta putea să scrie de -un 5 orice român...Performanța lor nu o depășește pe cea a unui alt stat liliputan în fotbal, Costa Rica din 2014. Când costaricanii au ajuns în sferturi și au lăsat pe drum Italia sau Anglia sau Uruguay și au fost la un pas să elimine și Olanda. Dar ce-a făcut această insulă a Capului Verde a fost să ne arate că și în fotbal povestea lui David și Goliat mai e de actualitate...Trei remize în grupă, cu Spania, Arabia Saudită și Uruguay...și una în 90 de minute cu campioana mondială, Argentina. Sigur că n-au bătut pe nimeni dar nici n au pierdut...Unde mai punem că au și marcat golul de până acum al campionatului , prin băiatul ăla cu nume de ” Am întrebat 100 de români”- CABRAL. Apros pos un Cabral , tocmai cu contract terminat la Benfica...N-au refuzat fotbalul ca Paraguay și au demonstrat că uneori dacă joci sportul ăsta cu mult suflet și te țin bine și picioarele și ai o organizare tactică poți visa la glorie....E o lecție pe care această echipă ”Portugalia 2” sau Capu Verde ne-a servit-o...Și ei merită toate premiile FIFA. Nu Messi, Nu Ronaldo sau Mbappe...

Ca să închei seria poveștilor frumoase de la Mondiale...Ei bine mai știe cineva de PERU din 1982. Un fotbal încântător...Nea ”Vanea” Ioan Chirilă scria că au inventat ”tuja-mija” adică un-doi-ul...Au făcut două remize cu Italia, Camerun și au pierdut cu Polonia. N-au ieșit din grupe dar au rămas cu amintirea ca fiind una dintre puţinele echipe care au încurcat campioana mondială, Italia la acel Mondial...Și l-au avut pentru ultima dată la un turneu final pe cel mai bun jucător din istoria fotbalului peruan, Cubillas.

Aștept Maroc-Franța din sferturi. Mai ales că francezii n-au mai zburdat cu Paraguay așa cum au făcut o cu Suedia sau Norvegia. Și trag speranța ca viagra ce le va fi administrată jucătorilor Angliei pentru a face față celor 2000 m la care vor juca pe Azteca să-i țină țapeni și să-i ajute să meargă mai departe...Sincer vorbind cred că fanii englezi ar prefera tequila și nu Viagra...

Florin Cristian Mureșan



PS. Vozinha , numele real Josimar José Évora Dias, portarul celor de la Capul Verde a ajuns pe bună dreptate cel mai iubit dintre pământenii de la Mondial. I-a explodat instagramu, cota la stickerele Paninni e în aer iar el, la 40 de ani cred c-ar fi luat acum de orice echipă din lume...Doar pentru că și-ar scoate toți banii în câteva zile. Din vânzarea tricourilor cu numele lui...Și când te cândești că-n 2015-2016 când juca la Zimbru Chișinău nu l băga nimeni în seamă.

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