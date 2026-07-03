GNV nu este o revistă așa că locuțiunea trecerea în revistă nu se potrivește. Ca atare astăzi „Caricatura” vă propune „Trecerea în Gazeta”, articol prin care dorim să atingem febra din fiecare sân al echipelor ce peste puțin timp vor aborda ediția 2026-2027 a Superligii (fostă Divizia A și fostă Liga I).

FC Voluntari După ce Florin Pârvu și-a prelungit contractul cu echipa din orașul-dormitor pentru mulți bucureșteni, prevăd o evoluție frumoasă în Superligă echipei care nu numai că a prins cheag pe și între compartimente ci și la nivel de tribună s-a consolidat. Faptul că a eliminat Sibiul în meciul de baraj pentru promovare le dă un suport moral celor ce se află acum într-un cantonament de 12 zile în Croația;

Sepsi Sf. Gheorghe Antrenorul Ovidiu Burcă, cel care i-a promovat, își va continua aventura pe meleaguri covăsnene și în Superligă. Nici acestă echipă nu cred că se va afla spre sfârșitul campionatului în pericol de retrogradare.

Corvinul Hunedoara După chinuri și multă birocrație, echipa unde Mircea Lucescu și-a pus în practică ideile novatoare la acea vreme (anii 80) și a adus în lumina reflectoarelor jucători foarte tineri care mai apoi au devenit componenți de bază ai naționalei (Andone, Klein, Gabor, Lobonț, Mateuț, Rednic, Văetuș, Petcu...) revine pe prima scenă a fotbalului românesc. Reprezintă o reparație morală pentru un centru sportiv care a creat jucători care în acea perioadă au reușit și cea mai mare performanță a fotbalului românesc (e drept că la nivel juvenil), medalia de bronz la CM pentru tineret din Australia (1981), iar Romulus Gabor a fost declarat cel mai bun jucător al competiției. E în stare Florin Maxim să readucă în discuție orașul de pe malul drept al Cernei? Faptul că anul trecut a câștigat Cupa României și a trecut de un tur preliminar în competițiile europene ar putea da un răspuns pozitiv. Acolo, pe stadionul Corvinul, am pășit și eu, în 1964, pentru prima oară pe un teren de fotbal. M-au trimis acasă pentru că la acea vreme nu erau grupe de copii pentru 8 ani. Chiar dacă am rezervat un spațiu mai mare acestei echipe nou promovate nu trec la următoarea fără a preciza că va juca meciurile de acasă la circa 200 de km depărtare, mai precis la Arad.



Farul Constanța A scăpat cu greu de o retrogradare rușinoasă și pornește la drum cu noi speranțe. Deocamdată doar prezența lui Ioan Ovidiu Sabău (Moțul) la cârma echipei ar putea reprezenta o garanție. În rest...



Petrolul Ploiești Vremuri noi pentru echipa prahoveană. Cele 10 noi achiziții de până acum probabil că nu vor fi ultimele așa că principala problemă a portughezului Ricardo Sousa nu este adaptarea la noua echipă ci omogenizarea acesteia.



Miercurea Ciuc Faptul că aproape toate transferurile făcute după terminarea campionatului sunt din Ungaria ne arată clar orientarea pe care o păstrează conducerea clubului harghitean. Pe mine nu prea mă încântă pentru că nu se aduc jucători de valoare și-l înțeleg perfect pe fostul antrenor, Robert Ilyes, de ce a dat bir cu fugiții. Acum e Istvan Szabo, ungur și el, de la Nyíregyháza.

FC Botoșani Marius Croitoru rămâne încă la cheremul lui Valeriu Iftime. Nu-i văd cu ochi buni.



Oțelul Galați Stjepan Tomas rămâne antrenorul acestei formații capricioase, dar nu-i văd luptându-se pentru play-off.



FCSB Chiar dacă nu a câștigat grupa retrogradare a obținut premiul al patrulea. Adică este a patra reprezentantă a României în preliminariile europene. Chiar dacă este ultima calificată are cele mai mari șanse de a ajunge în grupele din toamnă, fiind cap de serie în toate cele trei tururi preliminare. Să-i ținem pumnii în primul tur cu letonii de la FK Auda. Cât timp va rezista Marius Baciu până să simtă blacheul lui Becali?



UTA Campioana play-out-ului. Adrian Mihalcea are doar de confirmat. Nu va fi ușor.



FC Argeș Este una din cele două mari surprize ale campionatului trecut. Bogdan Andone rămâne A1. Va confirma?



Rapid București Mai degrabă a deziluzionat. Ratarea obiectivelor nu a fost pe placul suporterilor. Nici a mea bineînțeles. A venit Daniel Pancu.



Dinamo București Chiar dacă au urcat două locuri în clasament față de ediția precedentă nu au atins pretențiile susținătorilor. Nuno Campos, un nou nume portughez antrenează în România. Oare știe la ce se înhamă?



CFR Cluj Liberă în primul tur de preliminarii europene. Și ei au un nume nou portughez pe bancă: Antonio Folha. Vine de la cea de-a doua echipă a lui FC Porto.



Universitatea Cluj Dinamo Kiev e primul adversar din Europa. Sper să nu fie și ultimul. Va fi greu. Continuă cu Cristiano Bergodi.

Universitatea Craiova Campioana ar putea deveni mândria fotbalistică a românilor și în Europa. Deocamdată Filipe Coelho și oltenii lui trebuie să învețe să pronunțe ML Vitebsk. Eu nu prea reușesc. Baftă!



Opriți războaiele!