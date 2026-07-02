Programul „Vacanță la Muzeu” transformă zilele de vară în experiențe educative, unde joaca, creativitatea și istoria merg mână în mână.

Vacanța de vară capătă un farmec aparte pentru copiii care participă la programul educativ „Vacanță la Muzeu”. Fiecare zi aduce o nouă provocare, iar participanții pornesc într-o călătorie captivantă printre povești, comori și descoperiri care îi apropie de istorie într-un mod interactiv și distractiv.

O incursiune în fascinanta lume a restaurării

Cea de-a treia zi a programului a fost dedicată restaurării patrimoniului cultural, oferindu-le copiilor ocazia de a descoperi ce se ascunde în spatele muncii de salvare și conservare a obiectelor de patrimoniu.

Prin activități practice și explicații adaptate vârstei lor, micii participanți au aflat cât de importantă este restaurarea pentru păstrarea valorilor istorice și culturale, înțelegând că fiecare obiect vechi spune o poveste care merită transmisă generațiilor viitoare.

Învățare prin joacă și experiențe memorabile

Organizatorii spun că „Vacanță la Muzeu” înseamnă mult mai mult decât un simplu program de vară. Este un loc în care copiii învață prin joacă, explorează, creează și își fac prieteni noi, într-un mediu care le stimulează curiozitatea și imaginația.

Și această zi s-a încheiat într-o atmosferă plină de energie, entuziasm și voie bună, confirmând încă o dată că muzeul poate deveni unul dintre cele mai atractive locuri pentru petrecerea vacanței.

Cei care doresc să se alăture aventurii pot obține informații suplimentare de la educatorul muzeal Alexandra Sima, la numărul de telefon 0763 738 984.