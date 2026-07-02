Zeci de polițiști au desfășurat controale pentru prevenirea faptelor care afectează ordinea publică, iar sancțiunile nu au întârziat să apară.

Prezență masivă a forțelor de ordine în județul Satu Mare. La data de 1 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, sprijiniți de luptători ai structurilor de acțiuni speciale, au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor care afectează normele de conviețuire socială, siguranța persoanelor și a bunurilor, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice.

Peste 40 de amenzi într-o singură zi

În urma verificărilor și controalelor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 16.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate în baza prevederilor Legii nr. 61/1991, actul normativ care reglementează sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Controalele continuă

Prin astfel de acțiuni, polițiștii urmăresc descurajarea comportamentelor antisociale, creșterea gradului de siguranță în comunitate și prevenirea faptelor care pot pune în pericol liniștea și securitatea cetățenilor.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în cadrul măsurilor permanente de menținere a ordinii publice la nivelul județului.