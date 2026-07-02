Prezență de aproape 99% în județul Satu Mare. Examenul s-a desfășurat fără incidente, iar autoritățile au luat măsuri speciale pentru a combate efectele caniculei.

Joi, 2 iulie 2026, elevii de clasa a XII-a au trecut prin una dintre cele mai importante etape ale examenului național de bacalaureat. În județul Satu Mare, 1.769 de candidați au intrat în sălile de examen pentru a susține proba scrisă la alegere a profilului și a specializării (E.d), într-o sesiune desfășurată fără incidente și cu o prezență aproape maximă.

Doar 20 de absenți din aproape 1.800 de candidați

Pentru această probă au fost înscriși 1.789 de absolvenți, însă 20 dintre aceștia au lipsit. Astfel, rata de participare a ajuns la 98,88%, una dintre cele mai ridicate din această sesiune.

Examenul s-a desfășurat în cele șapte centre organizate la nivelul județului, în condiții normale, iar candidații au primit subiectele la ora 9:00, moment din care a început și timpul efectiv de lucru.

Trei ore de examen, cu timp suplimentar pentru candidații care au avut nevoie

Potrivit regulamentului, elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, calculate din momentul încheierii distribuirii acestora în sălile de examen.

Candidații cărora le-au fost aprobate solicitările privind egalizarea șanselor au beneficiat de un timp suplimentar de până la două ore, conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. Ca și în anii precedenți, toate probele au fost monitorizate și înregistrate audio-video.

Canicula a impus măsuri speciale în centrele de examen

În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile extreme, Ministerul Educației și Cercetării a transmis inspectoratelor școlare o serie de recomandări pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat în organizarea examenului.

Printre măsurile dispuse s-au numărat asigurarea accesului permanent la apă potabilă, utilizarea prioritară a sălilor dotate cu instalații de climatizare funcționale, organizarea examenului în spații mai puțin expuse radiației solare și folosirea unor soluții alternative, precum aparatele mobile de aer condiționat sau ventilatoarele, acolo unde a fost necesar.

Prin aceste măsuri, autoritățile au urmărit desfășurarea examenului în condiții cât mai bune, în ciuda valului de căldură care afectează întreaga țară.