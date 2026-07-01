



Rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a confirmă încă o dată excelența în educație. Cu o medie generală de 8,93, înainte de contestații, Colegiul Național „Ioan Slavici” ocupă primul loc în județul Satu Mare și se situează pe locurile 64–65 la nivel național.

Performanță remarcabilă pentru Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare! Elevii clasei a VIII-a au obținut, înainte de contestații, cea mai mare medie pe clasă din județul Satu Mare la Evaluarea Națională 2026 – 8,93, rezultat care propulsează instituția de învățământ printre cele mai bune din România.

Potrivit datelor prezentate de conducerea colegiului, această performanță clasează unitatea de învățământ pe locurile 64–65 la nivel național, la egalitate cu prestigiosul Colegiu Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, reprezentând un progres important față de anul trecut, când colegiul ocupa locul 89.

Succes construit prin muncă și perseverență

Rezultatul este rodul unui efort susținut desfășurat pe parcursul anilor de gimnaziu, în care elevii au demonstrat seriozitate, disciplină și dorința permanentă de a performa.

Conducerea colegiului subliniază că în spatele acestor cifre se află mii de ore de studiu, concentrare și implicare, dar și o colaborare permanentă între elevi, profesori și familii.

Felicitări pentru elevi, profesori și părinți

Mesajul de apreciere al colegiului se îndreaptă în primul rând către absolvenții clasei a VIII-a, cei care au confirmat prin rezultate nivelul ridicat al pregătirii lor.

Totodată, sunt felicitați părinții, pentru sprijinul oferit copiilor pe parcursul anilor de școală, dar și întregul colectiv didactic care a contribuit la formarea elevilor.

Un rol important în pregătirea pentru examen l-au avut profesorii de la disciplinele de examen, Florica Suciu, profesor de Limba și literatura română, și Călin Popescu, profesor de Matematică. Reprezentanții colegiului subliniază însă că succesul nu aparține doar acestora, ci întregii echipe de profesori, care au contribuit la dezvoltarea intelectuală și personală a elevilor.

Invitație pentru continuarea studiilor la „Ioan Slavici”

După rezultatele excelente obținute la Evaluarea Națională, conducerea Colegiului Național „Ioan Slavici” îi invită pe absolvenți să își continue parcursul educațional în cadrul liceului.

„Vă dorim o vacanță luminoasă, pe deplin meritată, și vă așteptăm la toamnă să continuați povestea tot la Colegiul Național «Ioan Slavici». Cei mai frumoși ani ai formării voastre abia încep”, este mesajul transmis elevilor.

Performanța din acest an reconfirmă statutul Colegiului Național „Ioan Slavici” drept una dintre cele mai valoroase instituții de învățământ din județul Satu Mare și din România, demonstrând că excelența se construiește prin muncă, profesionalism și dedicare.



