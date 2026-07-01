SIGURANȚĂ. Amenzi de peste 75.000 de lei într-o singură zi! Polițiștii au ieșit în forță pe șoselele din județul Satu Mare

Acțiuni ample ale polițiștilor sătmăreni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În doar 24 de ore au fost aplicate peste 210 sancțiuni contravenționale.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 30 iunie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere.

În urma controalelor efectuate atât în mediul urban, cât și în cel rural, oamenii legii au aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 75.000 de lei, vizând atât încălcarea normelor de conviețuire socială, cât și abaterile comise în trafic.

Peste 210 sancțiuni într-o singură zi

În cadrul activităților pentru menținerea ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 de lei.

Totodată, echipajele de poliție rutieră au intensificat controalele pe drumurile din județ, aplicând peste 180 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare depășește 60.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop prevenirea accidentelor și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere.

Apel la responsabilitate în trafic

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație poate salva vieți.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto:

să nu urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

să respecte limitele legale de viteză;

să evite depășirile în zonele în care acestea sunt interzise;

să acorde prioritate pietonilor aflați pe trecerile semnalizate.

De asemenea, pietonii sunt îndemnați să traverseze doar prin locurile special amenajate și numai după o asigurare temeinică, iar bicicliștii să respecte regulile de circulație și să utilizeze pistele dedicate acolo unde acestea există.

Siguranța rutieră, o responsabilitate comună

Polițiștii atrag atenția și asupra importanței verificării stării tehnice a autovehiculelor, recomandând evitarea circulației cu mașini care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum frânarea, direcția, iluminarea sau evacuarea.

Prin aceste acțiuni, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare își reafirmă angajamentul pentru creșterea gradului de siguranță în comunitate și îi îndeamnă pe toți participanții la trafic să manifeste responsabilitate și respect față de normele legale, contribuind astfel la prevenirea accidentelor și la protejarea vieții.