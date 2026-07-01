Din staff mai fac parte, Alexandru Botoș, antrenor secund, Csorvasi Tamas, antrenor cu portarii și Ciprian Duruș , preparator fizic

Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare anunță oficial , printr-un comunicat, numirea lui Alexandru Pelici în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal pentru sezonul 2026–2027.

Tehnician cu licență UEFA Pro și o experiență de peste 20 de ani în fotbalul românesc, Alexandru Pelici este unul dintre cei mai apreciați antrenori ai ultimelor două decenii, având numeroase prezențe pe băncile tehnice ale unor formații din Liga 1 și Liga 2.

Născut la Timișoara, Pelici și-a început cariera de antrenor la Unirea Alba Iulia, echipă pe care a condus-o inclusiv în primul eșalon. De-a lungul timpului a pregătit cluburi importante precum FCM Reșița, Metalul Reșița, CSM Reșița, Forex Brașov, Arieșul Turda, Voința Sibiu, FC Hermannstadt, FCM Târgu Mureș, CSM Râmnicu Vâlcea, FC Bihor Oradea, Ripensia Timișoara și FC Argeș.

În sezonul 2022–2023 a ocupat funcția de selecționer al reprezentativei U19 a României, iar ultima sa experiență a fost la Minaur Baia Mare, formație cu care a evoluat în play-off-ul Ligii a 3-a.

Din stafful tehnic al echipei va face parte și Alexandru Botoș „Piri”, antrenorul care a condus CSM Olimpia în sezonul precedent și care va ocupa funcția de antrenor secund. Totodată, Csorvási Tamás își continuă activitatea în calitate de antrenor cu portarii, iar pregătirea fizică a echipei va fi coordonată, începând din acest sezon, de Ciprian Duruș, specialist originar din Baia Mare.

„Este un club cu tradiție și le mulțumesc celor care s-au gândit la mine pentru a prelua această funcție la CSM Olimpia Satu Mare. Gândurile mele sunt orientate spre muncă, una care nu va fi deloc ușoară. Trebuie să construim o echipă nouă, dar în același timp competitivă. Puțini jucători vor rămâne din lotul precedent, iar cei care vor veni trebuie să aducă plusvaloare.

Așteptăm cu interes să aflăm în ce ligă vom evolua în noul sezon. Indiferent de eșalon, ne dorim un parcurs cât mai bun. Dacă vom rămâne în Liga a 3-a, obiectivul este clar: promovarea. Dacă vom fi invitați să evoluăm în Liga a 2-a, ne dorim să ne menținem la acest nivel și să construim o echipă competitivă”, a declarat Alexandru Pelici.

În paralel cu pregătirea noului sezon, conducerea clubului lucrează la definitivarea lotului de jucători.

Din lotul precedent vor continua la CSM Olimpia căpitanul Cătălin Oanea, precum și Paul Copaci și Cosmin Zamfir. Oanea și Copaci vor începe al patrulea sezon la clubul sătmărean, în timp ce Zamfir se pregătește pentru al treilea sezon în culorile galben-albastre.

Informații privind transferurile și componența lotului pentru sezonul 2026–2027 vor fi comunicate în perioada următoare.

Reunirea lotului, luni 6 iulie

Primul antrenament oficial este programat pentru luni, 6 iulie, de la ora 17:30.

Lotul sătmărean va intra apoi într-un cantonament centralizat începând cu 7 iulie. Pe parcursul celor zece zile de pregătire, stafful tehnic a prevăzut câte două ședințe de antrenament pe zi, dar și trei partide amicale menite să evalueze nivelul echipei înaintea debutului oficial al sezonului.

Primul joc de verificare va avea loc pe 11 iulie, de la ora 10:00, în deplasare, împotriva formației Cigánd SE, echipă care evoluează în cel de-al treilea eșalon al fotbalului maghiar. Alte două meciuri amicale sunt programate pentru 15 și 17 iulie, ultima dată coincizând cu încheierea cantonamentului. Adversarii acestor confruntări vor fi anunțați ulterior.