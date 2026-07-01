Echipele DEER intervin în teren, iar utilizatorii sunt rugați să utilizeze și canalele alternative de comunicare

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) continuă intervențiile pentru remedierea avariilor produse în rețeaua de distribuție a energiei electrice, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore, caracterizate prin furtuni puternice, vijelii și precipitații abundente.

La data de 1 iulie 2026, ora 10:00, în aria de operare a DEER sunt afectate 65 de localități, 531 de posturi de transformare/alimentare, iar 27.283 utilizatori sunt si la aceasta ora nealimentați cu energie electrică, de la un maxim de circa 39.000 de utilizatori afectati, la ora 06.00





Echipele operative ale companiei sunt mobilizate în toate zonele afectate și intervin pentru identificarea, izolarea și remedierea defecțiunilor, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie reluată în cel mai scurt timp posibil, imediat ce condițiile meteorologice permit desfășurarea intervențiilor în deplină siguranță.

În paralel, compania a dispus măsuri de suplimentare a personalului din cadrul serviciului Call Center, toate liniile telefonice disponibile fiind operaționale pentru preluarea solicitărilor utilizatorilor. Cu toate acestea, din cauza numărului foarte mare de avarii și a volumului excepțional de solicitări generate de fenomenele meteorologice, în ultimele ore au fost înregistrate peste 40.000 de apeluri, ceea ce a determinat suprasolicitarea serviciului și creșterea timpilor de așteptare.

”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și îi asigurăm pe utilizatori că toate sesizările sunt tratate cu maximă prioritate”, se arată într-o informare a companieid e electricitate.





Pentru eficientizarea comunicării și evitarea timpilor mari de așteptare în Call Center, utilizatorii sunt rugați să utilizeze și canalele alternative puse la dispoziție de companie. Sesizările transmise prin intermediul formularului online pentru deranjamente, al aplicației ChatVolt sau pe adresele de e-mail ale sucursalelor sunt monitorizate permanent și direcționate operativ către echipele de intervenție și managementul sucursalelor. De asemenea, mesajele primite prin intermediul canalelor oficiale de social media sunt urmărite și transmise în timp real structurilor responsabile din teren.

Pentru verificarea în timp real a situației rețelei și a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, utilizatorii au la dispoziție harta interactivă a întreruperilor: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/

Distribuție Energie Electrică Romania monitorizează permanent evoluția situației din teren și va comunica în timp util informații actualizate privind intervențiile și stadiul realimentării utilizatorilor afectați.