Un bărbat de 38 de ani din Negrești-Oaș a încercat să scape de polițiști după ce a ignorat semnalele de oprire. Urmărirea s-a încheiat după ce acesta și-a abandonat autoturismul și a fugit pe jos, fiind prins la scurt timp de oamenii legii.

O intervenție spectaculoasă a polițiștilor din Negrești-Oaș a avut loc în noaptea de 1 iulie, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale echipajelor de poliție și a încercat să scape printr-o cursă pe străzile orașului.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 00:25, pe strada Victoriei, unde polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș și ai Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au efectuat semnalul regulamentar de oprire folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei.

A abandonat mașina și a fugit pe jos

În loc să tragă pe dreapta, conducătorul auto a apăsat pedala de accelerație, iar polițiștii au pornit imediat în urmărirea acestuia.

Cursa s-a încheiat în cartierul „Baltă”, din Negrești-Oaș, unde bărbatul și-a abandonat autoturismul și a încercat să scape fugind pe jos.

Planul său a eșuat însă rapid. Polițiștii l-au urmărit și l-au prins, stabilind că este vorba despre un bărbat de 38 de ani, din orașul Negrești-Oaș.

Permis suspendat, mașină neînmatriculată și alcoolemie ridicată

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală o serie de nereguli grave.

Bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, iar autoturismul pe care îl conducea nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care confirmă că șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Dosar penal pentru trei infracțiuni

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni:

conducerea unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată;

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare;

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cazul urmează să fie instrumentat de polițiști, iar bărbatul va răspunde în fața legii pentru faptele comise.