Vehicul cu numere false de înmatriculare, oprit de poliţiştii de frontieră la Urziceni

Locale 01.07.2026 14:23
Vehicul cu numere false de înmatriculare, oprit de poliţiştii de frontieră la Urziceni

Polițiștii de frontieră de la Carei au depistat în trafic o remorcă pe care erau aplicate numere false de înmatriculare.

În data de 29 iunie a.c., în jurul orei 22:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Carei își desfășurau activitatea în zona de responsabilitate, în localitatea Urziceni din județul Satu Mare, când au oprit pentru control un ansamblu de autovehicule înmatriculat în Marea Britanie. La volanul vehiculului trăgător se afla un cetățean român în vârstă de 40 de ani.

Polițiștii de frontieră au verificat atât documentele personale ale conducătorului auto, cât și documentele mașinii, iar în verificărilor, s-a constatat că remorca avea aplicat același număr de înmatriculare ca și vehiculul trăgător.

În consecință, s-a întocmit dosar penal și se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui vehicul cu numere false de înmatriculare, urmând ca, la finalul acestora, să fie dispuse măsurile legale.

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