Patrimoniul comunei, școlile, fondurile pentru culte și reorganizarea aparatului administrativ se află pe ordinea de zi a ședinței programate în 7 iulie





Consiliul Local al comunei Moftin a fost convocat în ședință ordinară pentru marți, 7 iulie 2026, de la ora 08:30, la sediul Primăriei. Aleșii locali vor dezbate și vota șapte puncte aflate pe ordinea de zi, care vizează patrimoniul comunei, administrația locală, învățământul și sprijinirea serviciilor religioase.

Investiții și bunuri care intră în patrimoniul comunei

Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre supuse aprobării prevede însușirea în proprietatea Comunei Moftin a investițiilor realizate de fostul chiriaș, Asociația Nonprofit AGROLACT CRASNA, pe un teren aflat în proprietatea administrației locale.

Consilierii vor analiza și modificarea, respectiv completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei.

Școlile, înscrise în domeniul public

Pe ordinea de zi figurează și un proiect privind însușirea dreptului de proprietate publică asupra unor imobile în care funcționează unități de învățământ. Documentația tehnico-cadastrală urmează să fie aprobată pentru prima înscriere și intabularea acestora în domeniul public al Comunei Moftin.

Protocol cu notarii publici

Aleșii locali vor dezbate și aprobarea unui protocol de colaborare între Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Camera Notarilor Publici Oradea și UAT Comuna Moftin.

Scopul colaborării este facilitarea schimbului de informații de interes pentru activitatea notarială și eficientizarea relației dintre administrația locală și sistemul notarial.

Fonduri pentru culte și reorganizarea serviciului public

Consiliul Local va decide și asupra repartizării sumelor prevăzute în bugetul local pentru susținerea serviciilor religioase în anul 2026.

Totodată, pe masa consilierilor se află un proiect privind aprobarea noii organigrame și a statului de funcții din cadrul Serviciului Public al Comunei Moftin, măsură care vizează organizarea activității administrative.

La finalul ședinței este prevăzut, ca de obicei, punctul „Diverse”, unde pot fi discutate și alte probleme de interes pentru comunitate.