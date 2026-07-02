Lansare de carte – Flaviu Claudiu Mihali

La Centrul de Creație Satu Mare a avut loc lansarea volumelor „Cicatrici” și „Dezagregare”, semnate de scriitorul Flaviu Claudiu Mihali, un eveniment dedicat literaturii contemporane și dialogului cultural.
Întâlnirea a fost moderată de Loredana Știrbu, iar despre cărțile autorului au vorbit scriitorii Dana Gagniuc Buzura și Robert Laszlo, alături de criticul literar prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu.
Volumul „Cicatrici” a fost prezentat ca o carte a memoriei, a rănilor transformate în mărturie și a cuvântului care devine formă de rezistență interioară. În jurul acestor teme, intervențiile invitaților au conturat profilul unui autor matur, preocupat de fragilitatea umană, de timp, de libertate și de supraviețuirea spiritului prin poezie.
Evenimentul a reunit oameni de cultură, cititori și prieteni ai autorului, într-un cadru cald, în care literatura a devenit prilej de reflecție, apropiere și dialog.