Pompierii au intervenit de urgență după efectele furtunii, iar autoritățile avertizează că vremea severă este departe de a se încheia.

Primele efecte ale fenomenelor meteorologice periculoase s-au făcut deja simțite în județul Satu Mare. În urma furtunii care a afectat zona în data de 1 iulie, pompierii sătmăreni au fost solicitați să intervină după ce un arbore s-a prăbușit peste un autoturism parcat pe strada Arinului din municipiul Satu Mare.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut, iar populația trebuie să manifeste maximă prudență.

Vânt puternic, grindină și ploi torențiale

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, avertizarea meteorologică a fost actualizată de Administrația Națională de Meteorologie, nivelul de alertă fiind ridicat de la Cod Galben la Cod Portocaliu pentru întreg județul.

Meteorologii prognozează averse torențiale, vijelii puternice cu rafale între 70 și 90 km/h, iar izolat viteza vântului poate depăși 100 km/h. De asemenea, sunt așteptate căderi de grindină, descărcări electrice frecvente și cantități importante de precipitații într-un interval scurt de timp.

Apel urgent către populație

Reprezentanții ISU recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să renunțe la activitățile desfășurate în aer liber pe durata manifestării fenomenelor meteorologice extreme.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite apropierea de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte structuri care pot fi doborâte de vânt, să își securizeze bunurile aflate în exterior și să nu traverseze zone inundate.

O atenție deosebită trebuie acordată și cursurilor de apă, autoritățile recomandând evitarea traversării acestora în cazul creșterii debitelor și păstrarea unei distanțe de siguranță față de maluri.

Pompierii, în stare de alertă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteorologice și este pregătit să intervină pentru limitarea efectelor produse de vremea severă.

În situații care pun în pericol viața, integritatea corporală sau bunurile materiale, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 și să urmărească exclusiv informațiile și avertizările transmise prin canalele oficiale ale autorităților.

Până la încetarea avertizărilor, prudența rămâne cea mai importantă măsură de protecție.