INVESTIȚII. Uzina de Apă din Satu Mare intră în modernizare

Investiție de peste 6 milioane de lei! Contractul pentru reabilitarea Uzinei de Apă a fost semnat, iar proiectul promite servicii mai eficiente, costuri energetice reduse și o infrastructură modernizată pentru municipiu

Un nou pas important pentru modernizarea infrastructurii municipiului Satu Mare a fost făcut odată cu semnarea contractului pentru reabilitarea Uzinei de Apă, o investiție care depășește 6 milioane de lei și care urmărește creșterea eficienței serviciilor publice și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Lucrările vor fi executate de Mamut Invest

Contractul a fost semnat la sediul Apaserv Satu Mare S.A., iar lucrările vor fi realizate de societatea Mamut Invest SRL.

Investiția vizează modernizarea Uzinei de Apă prin creșterea eficienței energetice a stației și extinderea posibilităților de utilizare a surselor alternative de energie, măsuri care vor contribui la reducerea consumului de resurse și la funcționarea mai sustenabilă a sistemului de alimentare cu apă.

Primarul: „Continuăm dezvoltarea infrastructurii”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a subliniat importanța proiectului pentru comunitate.

„Continuăm dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare pentru servicii publice mai eficiente și creșterea calității vieții sătmărenilor. Astăzi s-a semnat contractul pentru reabilitarea Uzinei de Apă, o investiție de peste 6 milioane de lei. Prin această investiție crește eficiența energetică a stației și se extind posibilitățile de utilizare a surselor alternative de energie”, a declarat edilul.

Un pas spre o infrastructură mai modernă

Reabilitarea Uzinei de Apă face parte din strategia administrației locale de modernizare a infrastructurii de utilități și de adaptare a serviciilor publice la standardele actuale de eficiență energetică și sustenabilitate.

Odată finalizată, investiția va contribui la optimizarea funcționării sistemului de alimentare cu apă și la reducerea costurilor de exploatare, în beneficiul locuitorilor municipiului Satu Mare.