Sâmbătă, 4 iulie 2026, Grădina Romei din Satu Mare va găzdui cea de-a IV-a ediție a Zilei Culturale a Romilor din județul Satu Mare, un eveniment dedicat promovării tradițiilor, culturii și valorilor comunității rome.

Manifestarea se va desfășura între orele 10:00 și 22:00, iar accesul publicului este gratuit. Organizatorii au pregătit un program diversificat, destinat tuturor categoriilor de vârstă, care include activități pentru copii, concursuri, momente festive și concerte susținute de artiști cunoscuți.

Programul complet al evenimentului

10:00 – Deschiderea oficială

Debutul oficial al manifestării.

10:30 – 14:00

Programe pentru copii (activități culturale și educative, teatru de păpuși/hârtie);

Concurs gastronomic.

14:30 – 15:00

Festivitatea de premiere a concursului gastronomic.

15:00 – 15:30

Cuvântări oficiale;

Premierea elevilor care au obținut cele mai bune rezultate în anul școlar 2025–2026.

15:30 – 19:00

Concurs autentic de dans țigănesc, urmat de festivitatea de premiere.

19:00 – 20:00

Concert susținut de Varga Imi.

20:00 – 21:00

Spectacol cu Roly și Orchestra Lăutarii.

21:00 – 22:00

Concert susținut de Zamfir de la Baia Mare.

22:00 – 22:30

Închiderea evenimentului și curățenia generală.

Activități pentru întreaga familie

Pe parcursul zilei, participanții vor putea lua parte la:

concurs gastronomic cu preparate tradiționale;

concurs autentic de dans țigănesc;

programe culturale și educative pentru copii;

teatru de păpuși;

activități interactive și recreative;

concurs de desen.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, al instituțiilor culturale partenere și al reprezentanților comunității rome din județ.

Organizatorii îi invită pe toți sătmărenii și pe iubitorii tradițiilor rome să participe la această sărbătoare a diversității culturale, unde muzica, dansul, gastronomia și obiceiurile autentice vor transforma Grădina Romei într-un spațiu al bucuriei și al multiculturalității.

Intrarea este liberă.