Liderul PSD Satu Mare spune că imaginile și dezvăluirile din dosarul azilelor ilegale din Bihor l-au determinat să ceară verificarea tuturor burselor sociale acordate elevilor din județ. Deputatul susține că există indicii care ridică semne serioase de întrebare privind traseul banilor destinați copiilor proveniți din familii vulnerabile.

Scandalul național al „azilelor groazei”, izbucnit în județul Bihor după descoperirea unei rețele în care persoane vulnerabile ar fi fost exploatate, a ajuns în centrul unei noi confruntări politice la Satu Mare. Într-o conferință de presă susținută joi, președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a folosit cazul care a șocat opinia publică pentru a lansa un apel ferm către instituțiile statului: verificarea modului în care sunt gestionate bursele sociale ale elevilor din județ.

Potrivit liderului social-democrat, dezvăluirile din dosarul în care anchetatorii au descoperit sute de carduri bancare și sociale aparținând unor persoane vulnerabile i-au ridicat semne de întrebare privind administrarea altor fonduri publice destinate categoriilor defavorizate.

„Am văzut nenorocirea de la Bihor și greu mi-am revenit”

Mircea Govor a declarat că amploarea faptelor investigate în județul vecin depășește orice limită imaginabilă și că victimele sunt, din nou, oameni fără posibilitatea de a se apăra.

„Am văzut nenorocirea de la Bihor și greu mi-am revenit, pentru că sunt niște lucruri care depășesc orice imaginație.”

În opinia deputatului, există un element comun între cazul azilelor ilegale și alte situații pe care le-a criticat în repetate rânduri la Satu Mare: folosirea banilor destinați persoanelor vulnerabile.

Legătura pe care o face cu dosarul de la Socond

Mircea Govor a readus în discuție ancheta penală privind programul „Masă Sănătoasă” din comuna Socond, susținând că și acolo ar fi fost afectați copiii proveniți din familii beneficiare de ajutor social.

Deputatul a făcut o paralelă directă între cardurile descoperite în dosarul din Bihor și modul în care, potrivit afirmațiilor sale, ar fi fost gestionate alte forme de sprijin social în județ.

„Nu mai vorbim de carduri, că ăsta de la Bihor avea 200 și ceva de carduri în seif, bani și altele. Adică oamenii ăștia din PNL sunt îndrăgostiți de carduri, același lucru ca la Stâna, ca la Socond.”

El a susținut că, în cazul comunei Socond, cardurile destinate copiilor ar fi fost utilizate pentru decontări la un magazin din localitate, aspecte despre care afirmă că fac obiectul unor verificări.

„Inspectoratul Școlar trebuia să verifice unde ajung banii”

Ținta principală a conferinței de presă a fost însă sistemul burselor sociale acordate elevilor.

Mircea Govor spune că instituțiile statului aveau obligația să verifice dacă sumele ajung efectiv la beneficiarii pentru care au fost alocate.

„Inspectoratul Școlar trebuia să verifice unde ajung banii, dacă ajung la copii sau numai la contabilul de la școală.”

Deputatul a afirmat că, între timp, contabilul uneia dintre unitățile școlare vizate și-ar fi prezentat demisia, element pe care îl consideră relevant și care, în opinia sa, justifică extinderea verificărilor.

Solicitare pentru o anchetă în tot județul

Liderul PSD Satu Mare cere constituirea unei comisii mixte care să verifice toate bursele sociale acordate în județ.

Propunerea sa presupune ca reprezentanți ai Prefecturii, Inspectoratului Școlar, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și ai altor instituții competente să meargă în teren, să discute direct cu părinții și elevii beneficiari și să stabilească dacă sumele au ajuns integral la destinatari.

„Este obligația lor”, a declarat Mircea Govor, insistând că verificările trebuie făcute fără întârziere.

Un nou front politic deschis în jurul banilor destinați copiilor

Prin declarațiile sale, Mircea Govor mută disputa politică din zona acuzațiilor generale către un subiect extrem de sensibil: gestionarea fondurilor publice destinate elevilor proveniți din medii vulnerabile.

Afirmațiile deputatului reprezintă acuzații și solicitări de verificare adresate instituțiilor competente. Până la finalizarea unor eventuale anchete, acestea nu constituie constatări oficiale privind existența unor nereguli în administrarea burselor sociale din județul Satu Mare. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor răspunde apelului lansat de liderul PSD și dacă vor dispune controale la nivelul unităților de învățământ vizate.