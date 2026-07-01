Cresc amenzile în Codul rutier de la 1 iulie

Amenzile rutiere vor crește de la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim pe economie. Acestea se calculează ca procent din venitul minim garantat în plată. Valoarea punctului de amendă este stabilită prin Codul Rutier la 5% din salariul minim brut pe țară. Punctul-amendă crește astfel cu 6,8%.

De la 1 iulie, salariul de bază minim brut crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Prevederea se regăsește în Hotărârea de Guvern nr. 146/2026. Salariul minim net ajunge la 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei. Peste 830.000 de persoane beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată.