Eveniment. Satu Mare, capitala handbalului juvenil european!

Expert Handball Campus a adus antrenori de top și peste 150 de copii la pregătire

Satu Mare găzduiește în aceste zile unul dintre cele mai importante evenimente dedicate handbalului juvenil din această parte a Europei. Expert Handball Campus, proiect inițiat de antrenorul sătmărean Ciprian Mărieș, a ajuns la cea de-a patra ediție și reunește peste 150 de copii și juniori din România, Germania, Franța și Turcia.

Tinerii handbaliști se pregătesc până vineri în sălile de sport de la LPS „Ecaterina Both” Satu Mare și Dorolț, având parte de o experiență de nivel internațional, alături de un staff format din nume importante ale handbalului european.

La ediția din acest an participă antrenori precum Xavier Pascual ( Veszprem, ex Dinamo și Barcelona) , Xavi Sabaté ( Wiszla Plock), Ovidiu Mihăilă ( selecționerul naționalei feminine a României) și Jordi Giralt ( coordonatorul Academiei de handbal de la Dinamo București), tehnicieni cu o vastă experiență la nivel de cluburi mari și competiții internaționale.

O noutate importantă a acestei ediții a fost organizarea, în prima parte a campusului, a unui program special dedicat tinerilor portari de handbal. Nu mai puțin de 40 portari au participat la pregătiri specifice, având ocazia să lucreze individualizat pe tehnică, poziționare și elementele care fac diferența între un portar bun și unul de top.

Inițiativa acestui modul special i-a aparținut lui Xavier Pascual, actualul antrenor de la Veszprém, un tehnician cunoscut în handbalul mondial, dar și un fost portar de performanță. Experiența sa între buturi a fost un avantaj important pentru tinerii participanți, care au primit sfaturi direct de la unul dintre oamenii de referință ai acestui post.

„Este foarte important ca portarii să aibă parte de o pregătire specială încă de la vârste mici. Acest post este diferit și are nevoie de multă atenție”, a fost ideea transmisă de Xavier Pascual participanților.

Expert Handball Campus a devenit, în doar patru ediții, un proiect care depășește granițele unui simplu cantonament. Este un loc unde copiii descoperă tainele handbalului modern, învață de la specialiști de top și intră în contact cu o mentalitate profesionistă.

Prin acest eveniment, Satu Mare confirmă încă o dată că poate fi un punct important pe harta handbalului european juvenil. Sî sperăm că tradiția va merge mai departe și că anul viitor vom putea să creștem nivelul și prin asigurarea unor condiții decente de recuperare după antrenamente acestor tineri .



