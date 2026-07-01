ANUNȚ SC C&C FOOD PACKAGING SRL

Această informare este efectuată de: SC C&C FOOD PACKAGING SRL, cu sediul în Județul Satu Mare, Comuna Medieșu Aurit, loc. Medieș Râturi, nr. 21A, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare (S.G.A. Satu Mare), cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/A, tel. 0261 770 177, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru investiția: „CONSTRUIRE HALĂ PROCESARE CARNE, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ”, localizată în: Comuna Medieșu Aurit, loc. Medieș Râturi, nr. 1, județul Satu Mare, CF 120587 și CF 124478.

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului se va extinde sursa proprie din subteran prin execuția de puțuri forate. Ca rezultat al realizării investiției, vor rezulta următoarele tipuri de ape:

Ape uzate menajere și tehnologice: Vor fi gestionate printr-un sistem de canalizare separativ. Apele tehnologice vor fi preepurate printr-un separator de grăsimi. Ambele fluxuri vor fi stocate temporar în bazin vidanjabil etanș, urmând a fi preluate și eliminate periodic de către o societate autorizată de salubritate.

Ape meteorice: Apele meteorice potențial impurificate, provenite de pe platformele carosabile și zonele de andocare, vor fi preepurate printr-un separator de hidrocarburi. Acestea, împreună cu apele pluviale convențional curate provenite de pe acoperișul halei, vor fi dirijate într-un bazin de retenție, de unde vor fi evacuate controlat, gravitațional, în șanțul/rigola stradală existentă aparținând domeniului public.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului, SC C&C FOOD PACKAGING SRL, sau la sediul S.G.A. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/A, după data de 13.07.2026.