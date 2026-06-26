ANUNȚ SUENOVOLT SRL

Anunțuri 26.06.2026 15:21
ANUNȚ SUENOVOLT SRL

SUENOVOLT SRL titular al proiectului „Construire hală, platforme exterioare, împrejmuire teren și porți de acces pentru proiectul: dezvoltarea unei drone electrice terestre autonome, pentru activitățile agricole din viticultură și pomicultură pentru S.C. SUENOVOLT S.R.L.” propus a fi amplasat în Loc. Tășnad, intravilan, CF nr. 113134 Tășnad, Jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

     Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la Direcția Județeană de Mediu, str. Mircea cel Batrân nr.8/B, în zilele de luni - joi între orele 8-16,30 vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet http:// djmsm.anmap.gov.ro

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

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