Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare desfășoară, miercuri, 12 august, o serie de acțiuni pe drumurile din județ, în centrul atenției aflându-se autovehiculele destinate transportului de mărfuri.

Controalele urmăresc modul în care transportatorii și conducătorii auto respectă legislația rutieră, dar și condițiile legale impuse pentru efectuarea transporturilor de mărfuri pe drumurile publice.

În timpul verificărilor, polițiștii vor acorda o atenție deosebită documentelor obligatorii pe care șoferii și operatorii de transport trebuie să le dețină, precum și respectării prevederilor legale aplicabile acestui tip de activitate.

Acțiunile au ca principal obiectiv creșterea siguranței pe drumurile publice din județul Satu Mare și prevenirea accidentelor rutiere care pot avea drept cauză nerespectarea legislației.

Prezența autovehiculelor de mare tonaj în trafic presupune o responsabilitate sporită, iar nerespectarea normelor poate genera situații periculoase pentru ceilalți participanți la circulație.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare precizează că acțiunile din 12 august fac parte din activitățile desfășurate de polițiștii rutieri pentru verificarea respectării legislației și menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice din județ.

Col 1