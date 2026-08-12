



Gabriela Fekete, fondatoarea Arhidor, a prezentat conceptul și direcția noului proiect

Un nou spațiu dedicat colaborării, dezvoltării și comunității și-a deschis oficial porțile la Satu Mare. Arhidor Center a fost inaugurat miercuri, 12 august, în cadrul unui eveniment desfășurat într-o atmosferă apropiată, în prezența prietenilor, partenerilor și colaboratorilor care au fost alături de inițiatori.

Noul centru, situat pe strada Aurel Popp nr. 2 din Satu Mare, a fost prezentat invitaților de Gabriela Fekete, fondatoarea Arhidor, care a adresat cuvintele de bun venit și a vorbit despre conceptul și direcția noului proiect.

Inaugurarea nu s-a rezumat însă la momentul festiv al deschiderii. Organizatorii au pregătit un program prin care invitații au putut descoperi mai bine ideile și oamenii din jurul Arhidor Center.

Renáta Orbán, fondatoarea RedDot Marketing & ibrik, a vorbit despre importanța construirii unui brand personal, un subiect tot mai prezent în mediul profesional și antreprenorial.

Un alt moment al întâlnirii a fost susținut de psihologul Klára Tóth, care a abordat tema bunăstării psihice, mintale și fizice în județul Satu Mare, prezentând viziunea Asociației Astrea pentru construirea unei comunități sănătoase.

După prezentări, invitații au participat la un tur ghidat al centrului, iar evenimentul a continuat cu o recepție și discuții libere, oferind celor prezenți posibilitatea de a afla mai multe despre proiect și despre perspectivele sale.

Deschiderea Arhidor Center marchează astfel începutul unui nou capitol pentru inițiatorii proiectului, alături de oamenii care le-au fost aproape în perioada de pregătire. Prezența prietenilor și colaboratorilor a transformat inaugurarea într-un moment deopotrivă profesional și personal, dedicat întâlnirii, dialogului și noilor colaborări.



