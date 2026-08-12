



Lucrările de reabilitare a Parcului Vasile Lucaciu din municipiul Satu Mare avansează, iar transformarea uneia dintre cele mai cunoscute zone verzi ale orașului începe să devină vizibilă. Investiția are o valoare totală de 27.649.643,12 lei și este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

În această perioadă se lucrează inclusiv la reconstrucția fântânii arteziene, vechea instalație urmând să fie înlocuită cu una modernă, care va deveni unul dintre principalele puncte de atracție ale parcului.

Proiectul este însă unul mult mai amplu și presupune o transformare majoră a întregii zone. Sunt prevăzute reabilitarea și extinderea traseelor pietonale, amenajarea unor noi alei, modernizarea spațiilor verzi și introducerea unor facilități adaptate cerințelor actuale.

Aproape 15.000 de metri pătrați de trasee pietonale

Prin proiect vor fi reabilitate și extinse traseele pietonale existente și vor fi create noi legături pietonale, suprafața totală vizată fiind de 14.956 de metri pătrați. Aleile vor fi realizate inclusiv din pavaj din piatră naturală.

Spațiile verzi vor fi modernizate și extinse pe o suprafață de 9.808 metri pătrați, urmând să fie plantați arbori și arbuști din diferite specii. Amenajarea va păstra concepția arhitectural-peisagistică a parcului, completată însă cu elemente moderne.

Parcul va beneficia de un sistem de irigații pentru suprafețele verzi, iar de-a lungul aleilor principale vor fi plantați arbori decorativi.

Bănci smart, Wi-Fi, supraveghere video și mese de șah

Mobilierul urban vechi și degradat va fi înlocuit. Proiectul prevede instalarea de bănci smart, bănci din lemn pe structură metalică, coșuri de gunoi, patru cișmele cu apă potabilă și dispensere cu pungi destinate proprietarilor de animale.

Vor fi amenajate și zone destinate persoanelor vârstnice, inclusiv cu mese de șah, iar în parc va fi instalat un sistem Wi-Fi.

O altă componentă importantă este creșterea siguranței. Parcul va beneficia de camere de supraveghere video și de un nou sistem de iluminat, cu corpuri LED montate pe stâlpi metalici.

Va fi instalată și o toaletă publică automată, complet echipată, iar accesibilitatea va fi îmbunătățită prin amenajarea unor rampe destinate persoanelor cu dizabilități.

Monumentele din parc vor fi puse în valoare

Proiectul acordă o atenție specială și patrimoniului existent. Parcul Vasile Lucaciu găzduiește monumente importante, printre care Lupa Capitolina și Monumentul Ostașului Român.

Sunt prevăzute lucrări de refacere și curățare a monumentelor, precum și intervenții asupra soclurilor aflate în stare de degradare. Vor fi refăcute, de asemenea, zidurile de sprijin și bordurile existente.

Investiția vine după o perioadă foarte lungă în care parcul nu a beneficiat de intervenții majore. Potrivit documentației proiectului, zona nu a mai avut parte de investiții de asemenea amploare în ultimii 40 de ani, iar aleile, mobilierul urban, instalațiile de iluminat și fântâna arteziană prezentau un grad avansat de uzură.

65.000 de sătmăreni, beneficiari direcți

Beneficiarii direcți ai investiției sunt estimați la aproximativ 65.000 de locuitori aflați pe o rază de doi kilometri în jurul parcului. Indirect, de noua amenajare vor beneficia întreaga populație a municipiului, turiștii și persoanele care tranzitează Satu Mare.

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității vieții urbane și transformarea Parcului Vasile Lucaciu într-un spațiu verde modern, sigur și accesibil tuturor categoriilor de persoane.

Investiția face parte din strategia de regenerare urbană a municipiului Satu Mare și este finanțată de ADR Nord-Vest, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.