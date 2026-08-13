SĂRBĂTOARE. Zilele Orașului Ardud 2026: Antonia, VUNK și Vlăduța Lupău urcă pe scena de la Cetate

Locale 13.08.2026 16:18
SĂRBĂTOARE. Zilele Orașului Ardud 2026: Antonia, VUNK și Vlăduța Lupău urcă pe scena de la Cetate

Ardudenii și oaspeții sunt așteptați în 15 și 16 august la Cetatea Ardud, la două zile de muzică, folclor și spectacole. Intrarea este liberă

Cetatea Ardud devine, în acest weekend, locul de întâlnire pentru iubitorii de muzică și tradiție. Zilele Orașului Ardud 2026 aduc pe scenă artiști cunoscuți, formații locale și ansambluri folclorice.

Sâmbătă: EMAA, Antonia și VUNK

Programul începe sâmbătă, 15 august, de la ora 17:30, cu deschiderea oficială. Vor urma recitaluri susținute de artiști și formații locale.

Seara îi aduce în prim-plan pe EMAA, de la ora 21:00, Antonia, de la ora 22:00, și VUNK, de la ora 23:00.

Duminică: tradiție și folclor

Duminică, 16 august, programul începe la 15:15 și include momente dedicate comunității: premierea cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, a celor mai frumoase gospodării și acordarea Premiului de Excelență „Dr. Augustin Mircea”.

Pe scenă vor urca numeroși interpreți și ansambluri folclorice, între care Alexandra Chira, Cornel Pop, Malvina Madar Iederan, Sara Ciorba și Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului”.

Vlăduța Lupău, vedeta serii

De la ora 21:00, publicul îl va putea urmări pe Alexandru Zărăndean, iar de la 22:00, pe scenă va urca Vlăduța Lupău.

Sărbătoarea se va încheia la 23:00, cu un spectacol de artificii.

Zilele Orașului Ardud 2026 se desfășoară în 15 și 16 august, la Cetatea Ardud, iar accesul publicului este gratuit.

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