Recepția lucrărilor devine esențială pentru salvarea finanțărilor europene. Prefectura Satu Mare va monitoriza atent proiectele aflate în etapa finală

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, împreună cu secretarul general Cosmin Dorle, a participat în această dimineață la o ședință de lucru în sistem videoconferință dedicată implementării și finalizării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Întâlnirea a fost organizată sub conducerea prim-ministrului României, Ilie Bolojan, a viceprim-ministrului și ministrului Afacerilor Interne, Marian-Cătălin Predoiu, și a ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán.

Miza discuțiilor este una extrem de importantă pentru administrațiile locale: finalizarea la timp a proiectelor PNRR aflate în implementare și evitarea oricărui risc de pierdere a finanțărilor europene.

Ultimele două săptămâni, decisive pentru proiectele PNRR

În cadrul ședinței au fost analizate măsurile concrete care trebuie aplicate în următoarele două săptămâni, astfel încât proiectele finanțate prin PNRR să poată fi finalizate în condițiile și termenele asumate.

Autoritățile centrale au atras atenția asupra unui aspect esențial: un proiect nu este considerat finalizat doar pentru că lucrările au fost executate fizic.

Investiția trebuie să treacă și prin procedura de recepție, aceasta fiind etapa care confirmă oficial finalizarea lucrării și permite validarea proiectului în fața Comisiei Europene.

Nu este suficient să fie gata lucrările

Tocmai de aceea, structurilor teritoriale li s-a solicitat o monitorizare detaliată a stadiului tuturor proiectelor, astfel încât recepțiile să fie programate și realizate în timp util.

Practic, în această perioadă, fiecare zi poate conta pentru beneficiarii proiectelor PNRR.

O lucrare finalizată fizic, dar pentru care procedurile administrative și recepția nu sunt încheiate în termen, poate pune în pericol validarea investiției și, implicit, finanțarea europeană.

Șefii instituțiilor sătmărene, prezenți la Prefectură

La sediul Instituției Prefectului – Județul Satu Mare au fost prezenți, alături de conducerea instituției, reprezentanții structurilor teritoriale implicate în procesul de implementare și recepție a unor astfel de proiecte.

La ședință au participat șefii structurilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Stat în Construcții, Direcției de Sănătate Publică, Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate și Direcției pentru Cultură.

Prezența reprezentanților acestor instituții este importantă în contextul în care unele dintre ele trebuie să desemneze membri în comisiile de recepție ale lucrărilor.

Prefectura promite sprijin pentru administrațiile locale

Instituția Prefectului – Județul Satu Mare va continua să sprijine administrațiile publice locale în această etapă considerată decisivă.

Reprezentanții Prefecturii vor menține legătura cu structurile ministerelor de resort și vor urmări îndeaproape evoluția proiectelor, astfel încât eventualele blocaje să fie identificate și soluționate cât mai rapid.

Prefectul Altfatter Tamás a transmis un mesaj ferm către beneficiarii proiectelor și către instituțiile implicate în procedurile de recepție.

„Ne aflăm în etapa finală și decisivă a implementării proiectelor PNRR, iar recepția lucrărilor este pasul care confirmă, în mod real, finalizarea investițiilor”, a subliniat prefectul județului Satu Mare.

„Niciun proiect nu trebuie pus în pericol”

Prefectul a cerut beneficiarilor să trateze cu maximă responsabilitate perioada următoare și să respecte riguros termenele asumate.

„Am transmis tuturor beneficiarilor din județul Satu Mare importanța respectării riguroase a termenelor din următoarele două săptămâni, astfel încât niciun proiect să nu fie pus în pericol”, a declarat Altfatter Tamás.

Totodată, instituțiile publice care trebuie să desemneze reprezentanți în comisiile de recepție au fost asigurate că vor răspunde cu celeritate solicitărilor primarilor, astfel încât procedurile să nu fie întârziate.

Miza: investiții finalizate și bani europeni păstrați

Pentru județul Satu Mare, perioada următoare este una cu miză importantă. Proiectele PNRR aflate în implementare trebuie să treacă de ultima etapă – recepția – și să demonstreze că investițiile pentru care au fost obținute fondurile europene sunt finalizate în condițiile stabilite.

„Contez pe implicarea și responsabilitatea fiecăruia, pentru ca județul Satu Mare să nu piardă niciun proiect care poate aduce dezvoltare reală cetățenilor noștri”, a transmis prefectul Altfatter Tamás.

În următoarele două săptămâni, autoritățile județene și locale vor avea, astfel, o misiune clară: să ducă proiectele PNRR până la capăt, nu doar pe șantier, ci și în documentele oficiale care confirmă finalizarea lor.