Polițiștii din Livada au oprit un șofer de 26 de ani între Livada și Orașu Nou și au descoperit că documentul emis în Kosovo nu îi conferea dreptul legal de a conduce în România.

Un control rutier aparent obișnuit s-a transformat într-o cercetare penală pentru un tânăr de 26 de ani din municipiul Satu Mare. Acesta a fost depistat de polițiștii rutieri din Livada în timp ce circula pe DN 19, între Livada și Orașu Nou, iar verificările ulterioare au scos la iveală o problemă mult mai serioasă decât viteza.

Tânărul conducea cu 102 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 90 km/h, însă adevărata surpriză a venit în momentul verificării dreptului de a conduce.

102 km/h pe un drum cu limită de 90

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 12 august 2026, în jurul orei 09:30.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Livada se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 19, între localitățile Livada și Orașu Nou, când au depistat autoturismul condus de tânărul din Satu Mare.

Aparatul radar a indicat o viteză de 102 km/h, cu 12 kilometri pe oră peste limita legală de pe acel sector de drum.

Dacă situația s-ar fi limitat la depășirea vitezei, șoferul s-ar fi confruntat cu o sancțiune contravențională. Verificările polițiștilor au scos însă la iveală o situație care a schimbat complet natura cazului.

Permisul din Kosovo, problema care a schimbat totul

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul nu avea dreptul legal de a conduce autovehicule pe teritoriul României.

Acesta le-a prezentat polițiștilor un permis de conducere eliberat de autoritățile din Kosovo, însă documentul nu îi conferea dreptul legal de a conduce în România.

Prin urmare, situația nu a mai fost tratată doar ca o simplă abatere rutieră, ci a intrat în atenția anchetatorilor sub aspect penal.

Cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care tânărul a ajuns să conducă pe drumurile publice din România și situația juridică exactă a documentului prezentat.

Cazul demonstrează încă o dată că, în trafic, un document care arată precum un permis de conducere nu înseamnă automat că titularul său are și dreptul legal de a conduce în România.