La Călinești-Oaș se merge cu mașina pe fundul lacului, iar Hodișa a secat complet

Seceta prelungită și canicula lovesc fără milă județul Satu Mare. Lacul Hodișa a ajuns să sece complet, administratorii anunțând încheierea unei povești de cinci ani, în timp ce la Călinești-Oaș nivelul apei a coborât atât de mult încât oamenii pot circula cu mașina pe porțiuni din fostul luciu de apă. Hidrologii avertizează: unele cursuri de apă au ajuns la debite istorice minime sau au secat complet.





Situație alarmantă în județul Satu Mare, unde seceta prelungită și temperaturile extreme din această perioadă își arată efectele din ce în ce mai dramatic. Lacurile pierd masiv din volum, râurile au ajuns la debite extrem de mici, iar unele cursuri de apă au secat complet.

Imaginile care vin din teren sunt greu de ignorat. La Lacul Călinești-Oaș, una dintre cele mai importante acumulări de apă din județ, nivelul apei a coborât dramatic în anumite zone. În același timp, administratorii Lacului Hodișa au anunțat că lacul a secat și că activitatea lor nu mai poate continua.





Lacul Hodișa a secat. După cinci ani, povestea pescarilor ajunge la final

Administratorii Lacului Hodișa au transmis un mesaj emoționant celor care, timp de cinci ani, au venit să pescuiască și să petreacă timp pe malul lacului.

„Cu multă tristețe, dar și cu foarte multă recunoștință, vă anunțăm că povestea noastră la acest lac ajunge la final”, au transmis administratorii.





Potrivit acestora, lipsa apei și problemele întâmpinate de-a lungul timpului au dus în acest an la secarea lacului, situație care face imposibilă continuarea activității în condițiile dorite.

„Nu este ușor să vedem astăzi locul care ne-a oferit atât de multe amintiri fără apă”, au mai transmis administratorii, mulțumindu-le pescarilor și tuturor celor care le-au trecut pragul în cei cinci ani de activitate.

Pentru cei care au cunoscut locul, rămân însă amintirile.





„Poate că lacul seacă, dar amintirile rămân”, este mesajul prin care echipa Lacului Hodișa își ia rămas-bun de la pescari și de la toți cei care au contribuit la povestea locului.

Imagini incredibile de la Călinești-Oaș: „Mă plimb pe fundul lacului”

O situație la fel de îngrijorătoare se înregistrează la Lacul Călinești-Oaș, unde nivelul apei a scăzut enorm în anumite zone.

Un sătmărean care a ajuns în zona respectivă a surprins imagini impresionante și a povestit că a putut circula cu mașina pe porțiuni din ceea ce, în mod normal, reprezintă fundul lacului.

„Priviți Lacul Călinești-Oaș, este secat. Parcă mă aflu într-un deșert, mă plimb pe fundul lacului. Așa ceva n-am văzut niciodată, pe fundul lacului să te plimbi cu mașina”, a povestit acesta.





Imaginile au fost realizate într-o zonă aflată în partea opusă digului, unde retragerea apei a scos la iveală suprafețe importante din fundul lacului.

Debitele râurilor au ajuns la niveluri istorice

Problema nu se limitează însă la lacuri. Datele analizate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare indică o situație extrem de dificilă pentru întreg sistemul hidrografic al județului.

La Călinești-Oaș, debitele cursurilor de apă care alimentează acumularea – Tur, Valea Albă și Valea Rea – au ajuns împreună la doar 248 de litri pe secundă, acesta fiind, potrivit autorităților, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă a anului.





Seceta și temperaturile foarte ridicate au provocat și o încălzire accentuată a apei, iar concentrația oxigenului dizolvat a coborât sub nivelul necesar supraviețuirii faunei acvatice. Acesta este și motivul pentru care la Călinești-Oaș a fost înregistrată mortalitate piscicolă.

Unele râuri au secat complet

Situația este îngrijorătoare și pe principalele cursuri de apă din județ.

Potrivit datelor prezentate de autorități, Someșul înregistrează un debit de aproximativ 17,20 metri cubi pe secundă, în timp ce Crasna, la Domănești, are doar 176 de litri pe secundă.

Turul, la Micula, înregistrează aproximativ 620 de litri pe secundă.

Mai grav, unele cursuri de apă au ajuns să sece complet. Printre acestea se numără Lechincioara, Turț, Valea Maria, Maja și Valea Vinului, în timp ce pe Talna situația este caracterizată prin băltire.

Autoritățile cer populației să folosească apa cu maximă responsabilitate

Situația resurselor de apă a fost analizată și în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, convocată de prefectul Altfatter Tamás pe fondul episodului sever de caniculă.





Prefectul a atras atenția că seceta pune presiune inclusiv asupra infrastructurii de utilități publice, în special în localitățile unde rețelele sunt vechi sau unde alimentarea depinde de surse vulnerabile în perioadele de secetă.

„Le cer sătmărenilor să folosească apa cu rațiune în aceste zile. Rezervele naturale ale județului sunt la un nivel scăzut, așa cum am văzut și la Lacul Călinești”, a transmis prefectul.

Un semnal de alarmă pentru întreg județul

De la un lac de pescuit care și-a încheiat povestea după cinci ani până la o acumulare importantă în care apa se retrage vizibil, imaginile din aceste zile reprezintă un semnal de alarmă.

Hodișa a secat. La Călinești-Oaș, apa s-a retras dramatic. Unele râuri au ajuns la debite istorice, iar altele au dispărut complet.

Într-un județ lovit de temperaturi extreme și de o perioadă prelungită fără precipitații suficiente, apa devine o resursă din ce în ce mai prețioasă. Iar autoritățile avertizează că modul în care va fi gestionată în această perioadă poate face diferența în săptămânile următoare.



