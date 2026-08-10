Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind gestionarea episodului de caniculă





Astăzi, 10 august 2026, a avut loc, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), în contextul episodului de caniculă ce afectează în prezent județul. Ședința a fost convocată de prefectul Altfatter Tamás și a avut ca temă principală evaluarea furnizării de utilități și a capacității de răspuns a instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență.





Privind alimentarea cu apă potabilă, din analiza centralizată transmisă de unitățile administrativ-teritoriale reiese că, la nivelul județului, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară fără probleme deosebite în marea majoritate a localităților. Din cele 65 de UAT-uri ale județului Satu Mare, șapte au semnalat dificultăți punctuale: Bârsău, Culciu, Homoroade, Racșa, Turț, Valea Vinului și Vama.

Pentru localitățile cele mai afectate au fost dispuse deja măsuri concrete de sprijin. La Bârsău, unde un puț forat s-a defectat, distribuirea apei către populație se realizează prin cisternă, cu sprijinul operatorului Apaserv. O soluție similară a fost pusă în aplicare și pentru satul Cărășeu, aparținător comunei Culciu. În celelalte localități afectate, autoritățile locale monitorizează situația împreună cu operatorul regional de apă sau operatorii locali iar CJSU a solicitat Apaserv informări operative privind evoluția alimentării în zonele cu risc. Județul Satu Mare beneficiază de o rezervă importantă de siguranță, acviferul Someșului, majoritatea localităților fiind racordate la rețeaua Apaserv sau alimentate din puțuri forate, surse mai puțin vulnerabile la seceta prelungită decât captările de suprafață.





În cadrul ședinței a fost discutată și situația mortalității piscicole înregistrate în ultima perioadă la Lacul Călinești. Conform analizelor efectuate de Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Satu Mare, cauza principală a fenomenului o reprezintă deficitul de oxigen dizolvat în apă, generat de debitele istorice minime de alimentare a lacului. Cele trei cursuri de apă care alimentează lacul — Tur, Valea Albă și Valea Rea — însumează în prezent un debit de doar 248 litri/secundă, cel mai scăzut nivel înregistrat până acum pentru această perioadă a anului. Debitul redus de aport, combinat cu temperaturile ridicate specifice episodului de caniculă, a condus la încălzirea accentuată a apei și, implicit, la scăderea concentrației de oxigen dizolvat sub pragul necesar susținerii vieții acvatice (hipoxie).





De asemenea, toate râurile din județ înregistrează debite minime – Someș (17,20 mc/sec), Crasna – la Domănești (176 l/sec), Tur – la Micula (620 l/sec) sau chiar au secat (Lechincioara, Talna – băltire, Turț, Valea Maria, Maja, Valea Vinului.





Cu privire la alimentarea cu energie electrică, situația la nivelul județului este stabilă, fără probleme majore semnalate, datorată și investițiilor importante realizate în ultima perioadă. A fost discutată necesitatea unei monitorizări atente a consumului la nivelul marilor consumatori, în contextul cererii ridicate specifice perioadelor caniculare, precum și posibilitatea limitării furnizării către aceștia, dacă situația viitoare o va impune, fără a afecta gospodăriile casnice.





Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean și ai Unității de Primiri Urgențe au raportat o creștere a numărului de solicitări și intervenții, corelată cu efectele caniculei asupra stării de sănătate a populației, în special în rândul persoanelor vârstnice și al celor cu afecțiuni cronice, dar situația este gestionată corespunzător, fiind acoperite liniile de gardă.





În ceea ce privește riscul de incendii de vegetație, generat de temperaturile ridicate și de uscăciunea vegetației, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au informat că persoanele responsabile de provocarea unor astfel de incendii au fost deja identificate și sancționate contravențional. Instituția Prefectului reiterează apelul către cetățeni de a evita arderea resturilor vegetale în această perioadă.





CJSU va continua să monitorizeze evoluția situației și va dispune, dacă va fi cazul, măsuri suplimentare de sprijin pentru localitățile și cursurile de apă afectate.





” Trecem, ca județ, printr-un episod de caniculă care pune la încercare infrastructura de utilități publice mai ales în localitățile unde rețelele sunt mai vechi sau depind de surse mai sensibile la secetă. Este o realitate cu care ne confruntăm și pe care o tratăm cu toată seriozitatea. Acolo unde au apărut probleme punctuale instituțiile statului au reacționat prompt, iar oamenii nu au fost lăsați fără apă. Avem însă nevoie de o strategie coerentă de dezvoltare a rețelei județene de apă, care să lege investițiile de până acum și pe cele viitoare, astfel încât aceste situații să devină tot mai rare. Rezerva naturală pe care o avem — acviferul Someșului — trebuie valorificată printr-o infrastructură la fel de bine gândită.

Le cer sătmărenilor să folosească apa cu rațiune în aceste zile — rezervele naturale ale județului sunt la un nivel scăzut, așa cum am văzut și la Lacul Călinești. Rămânem mobilizați, prin CJSU, să monitorizăm zilnic situația și să intervenim rapid oriunde este nevoie." - prefect Altfatter Tamás