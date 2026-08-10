



Cetatea Ardud va deveni, duminică, 16 august, centrul distracției și al tradițiilor locale, odată cu desfășurarea unei noi zile din cadrul Zilelor Orașului Ardud 2026. Organizatorii au pregătit un program care se va întinde de după-amiază până târziu în noapte și care va reuni momente festive, folclor, dansuri tradiționale și concerte.

Evenimentele vor începe la ora 15:15, cu deschiderea oficială și cuvântul de bun venit. Un moment aparte va fi dedicat comunității locale, prin premierea cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, dar și a celor mai frumoase gospodării și curți din zonă.

Tot în cadrul ceremoniei va fi acordat Premiul de Excelență „Dr. Augustin Mircea”, destinat copiilor și tinerilor care s-au remarcat prin rezultatele și performanțele lor.

Programul artistic va debuta la ora 16:00 cu Balog Sofia și Balog Sorana, urmate, de la 16:25, de Răzvan Roșu și Glasul Moților. De la ora 16:50 va urca pe scenă Ansamblul de dansuri maghiare „Csillagvirág” din Ardud, iar la 17:10 publicul va putea urmări Ansamblul de Dansuri Maghiare din Napkor, Ungaria.

Diversitatea culturală a zonei va fi pusă în valoare și de Ansamblul de Dansuri Șvăbești „Sonnenblumen” Ardud, programat la ora 17:40. Vor urma Sara Ciorba, la 18:00, Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, la 18:15, și Cornel Pop, de la 18:45.

Seara va continua cu Malvina Madar Iederan, de la ora 19:00, iar de la 19:20 pe scena de la Cetatea Ardud va evolua Ansamblul Vocal Folcloric „Perla” din Cernăuți, Ucraina.

De la ora 20:00 este programat recitalul Alexandrei Chira, urmat, la ora 21:00, de Alexandru Zărăndean.

Momentul principal al serii este programat la ora 22:00, când pe scena Zilelor Orașului Ardud va urca Vlăduța Lupău. Artista va susține concertul care încheie programul muzical al zilei.

Sărbătoarea se va încheia la ora 23:00, când cerul deasupra Cetății Ardud va fi luminat de un spectacol de focuri de artificii.

Prin programul din 16 august, Zilele Orașului Ardud aduc împreună artiști, ansambluri și comunități care reprezintă diversitatea culturală a zonei, într-o zi dedicată muzicii, tradițiilor și locuitorilor orașului.