Intervenție de urgență în urma unui accident cu ATV, la Luna Șes

Locale 10.08.2026 12:34
Intervenție de urgență în urma unui accident cu ATV, la Luna Șes


În seara zilei de 9 august, în jurul orei 22.00,  pompierii au fost solicitați să intervină de urgență în zona Luna Șes, în urma unui accident în care o persoană a fost surprinsă și prinsă sub un ATV.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență echipajul de prim ajutor Negrești-Oaș și echipajul de descarcerare, pentru acordarea primului ajutor și pentru gestionarea situației de urgență.

La sosirea pompierilor, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 36 de ani, fusese scoasă de sub ATV de către persoanele aflate în apropiere. Acesta se afla în stop cardio-respirator.

Echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare, fiind aplicate procedurile medicale specifice în astfel de situații. În urma intervenției, victima a prezentat semne de revenire a circulației, fiind ulterior preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă.

Echipajul medical avansat a continuat manevrele și îngrijirile medicale la fața locului, după care victima a fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, pentru  monitorizarea de specialitate.

Intervenția a presupus o mobilizare rapidă și coordonată a echipajelor de salvare, într-o situație critică, în care fiecare secundă a fost esențială pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Cazul rămâne în atenția autorităților competente, care vor stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.
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