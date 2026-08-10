



Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Satu Mare a înregistrat un număr ridicat de prezentări la sfârșitul săptămânii trecute. În intervalul 7 august 2026, ora 07:00 – 10 august 2026, ora 07:00, nu mai puțin de 585 de persoane au ajuns la Urgențe și au beneficiat de asistență medicală.

Potrivit datelor prezentate de unitatea medicală, dintre totalul pacienților, 90 au reprezentat cazuri critice, în timp ce 361 de persoane au fost încadrate drept urgențe. Alte 134 de prezentări au fost cazuri non-urgente.

În urma consultațiilor, investigațiilor și evaluărilor efectuate de personalul medical, 117 pacienți au necesitat internarea în spital, pentru investigații suplimentare și administrarea tratamentului de specialitate.

Datele arată că, în numai trei zile, la UPU Satu Mare s-au prezentat, în medie, aproximativ 195 de pacienți pe zi, ceea ce evidențiază din nou volumul ridicat de activitate cu care se confruntă personalul medical din serviciul de urgență.

Bilanțul perioadei 7–10 august: 585 de prezentări, dintre care 90 de cazuri critice, 361 de urgențe și 134 de cazuri non-urgente, iar 117 persoane au fost internate.