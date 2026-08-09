Grădina Romei din municipiul Satu Mare a găzduit, în perioada 7–9 august, cea de-a VI-a ediție a Expo Industry Satu Mare, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate mediului de afaceri din regiune. La ceremonia oficială de deschidere a participat și prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, care a transmis un mesaj de susținere pentru antreprenorii și companiile implicate în dezvoltarea economiei locale.

Pe parcursul celor trei zile, expoziția a reunit zeci de firme și profesioniști din domenii diverse, precum industria automotive, construcții, industria alimentară, automatizări, mobilier, textile, HoReCa și energie verde. Evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a-și prezenta produsele și serviciile, de a identifica noi parteneriate și de a dezvolta colaborări într-un cadru dedicat mediului de afaceri.

Pe lângă componenta economică, organizatorii au pregătit și un program destinat publicului larg, zona expozițională fiind deschisă zilnic între orele 12:00 și 22:00, iar serile fiind animate de concerte live și activități recreative.

În cadrul deschiderii oficiale, prefectul Altfatter Tamás a evidențiat rolul pe care astfel de manifestări îl au în dezvoltarea județului și în consolidarea relațiilor dintre antreprenori și instituțiile publice.

„Instituția Prefectului Județul Satu Mare reafirmă sprijinul constant acordat mediului economic local, considerând că evenimente precum Expo Industry Satu Mare contribuie direct la dezvoltarea economică a județului, la atragerea de investiții și la consolidarea parteneriatelor dintre companii, antreprenori și comunitate. Administrația sătmăreană rămâne un partener activ al mediului de afaceri, susținând inițiativele care generează oportunități pentru întreaga regiune”, a declarat prefectul.



