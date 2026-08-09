Someșul Odoreu bate Someșul Odorhei cu 3-1

Fotbal județean





Someșul Odoreu continuă seria meciurilor de pregătire în vederea noului sezon, iar echipa sătmăreană a obținut un rezultat pozitiv în partida disputată astăzi.

Formația din Odoreu s-a impus cu 3–1 în fața celor de la Someșul Odorhei, într-un test considerat important de stafful tehnic pentru perioada de construcție a lotului.

Pentru Someșul Odoreu au marcat Darius Turbuț, din penalty, James Purcell și Beniamin Dobie, contribuind la o victorie care aduce un plus de încredere înaintea startului oficial al sezonului.

Dincolo de rezultatul final, partida a reprezentat încă o oportunitate pentru jucători de a acumula minute și pentru antrenori de a testa diferite formule de joc. În această perioadă, obiectivul principal rămâne omogenizarea lotului și formarea unei echipe capabile să abordeze cu încredere noul sezon.

„A fost un test pozitiv, care ne dă încredere și ne arată că suntem pe drumul cel bun. Știm însă că mai avem multe lucruri de pus la punct, iar munca noastră continuă. Fiecare antrenament, fiecare meci și fiecare minut petrecut împreună ne ajută să devenim o echipă mai bună”, este mesajul transmis de reprezentanții formației din Odoreu.

Stafful tehnic s-a declarat mulțumit de atitudinea și implicarea jucătorilor, subliniind că, în perioada de pregătire, rezultatul este important, dar construirea unei echipe unite și competitive rămâne prioritatea.

Mulțumiri pentru suporteri

Reprezentanții clubului nu i-au uitat nici pe cei din tribună, cărora le-au transmis un mesaj de mulțumire pentru susținerea acordată.

„Sunteți alături de noi înseamnă enorm pentru echipă. Sunteți parte din această poveste și sperăm să vă oferim cât mai multe motive de bucurie în noul sezon!”

Pregătirea va continua în perioada următoare, iar oficialii formației din Odoreu urmează să anunțe săptămâna viitoare următorul meci amical.

Someșul Odoreu – Someșul Odorhei 3–1

Au marcat pentru Someșul Odoreu: Darius Turbuț (penalty), James Purcell, Beniamin Dobie.