Liga a 2-a: CSM Olimpia- CSM Reșița 0-2 ( 0-2)





L urmează duelul de miercuri din Cupa României de la Baia Mare apoi deplasarea la Suceava

După remiza obținută miercuri la Dumbrăvița, CSM Olimpia Satu Mare spera să continue seria rezultatelor pozitive și să dea lovitura, sâmbătă dimineață, în fața uneia dintre echipele cu pretenții ale Ligii a 2-a, CSM Reșița. Numai că, între cele două partide, au fost prea puține ore pentru ca jucătorii lui Alexandru Pelici să-și poată încărca din nou bateriile.

Meciul de la Dumbrăvița, disputat la o temperatură de 39 de grade, consumase enorm din punct de vedere fizic, iar timpul scurt de recuperare și-a spus cuvântul. Olimpia a avut elan, energie și prospețime în prima jumătate de oră, după care ritmul a scăzut vizibil. Iar când întâlnești o echipă precum Reșița, orice moment de neatenție poate fi plătit scump.

Exact asta s-a întâmplat.

O jumătate de oră bună, apoi două minute fatale

Prima parte a întâlnirii a fost echilibrată. Cele două formații s-au anihilat la mijlocul terenului, iar ocaziile clare au lipsit. Olimpia a arătat însă disponibilitate la efort și a încercat să pună probleme unei echipe bănățene care venise la Satu Mare cu maximum de puncte după prima etapă.

În minutul 31, însă, defensiva sătmăreană a făcut prima mare eroare.

La un corner executat din partea stângă, portarul a ieșit pe centrare dar n-a mai apucat să atingă mingea care a fost respinsă cu capul de Ardei , dar a urmat o adevărată „lumânare” în careu. Stefan Visic a urmărit faza, s-a înălțat în 6 metri și a deviat cu capul, lângă bara din dreapta, fără șanse pentru un Ionuț Pop pierdut undeva la linia ”careului mic”.

0–1 și Reșița deschidea scorul.

Olimpia nu a avut timp nici măcar să-și revină după lovitură.

În minutul 32, o nouă eroare avea să coste și mai scump. Reșița a plecat pe contraatac, Bărbuț a primit în stânga, a fentat și a încercat centrarea. Mingea a revenit la jucătorul oaspeților, care a trimis cu stângul spre bara a doua. Lenghel a așezat cu capul în fața porții, iar Cristian Chira, aflat în 6 metri, a finalizat spectaculos, din voleu, la colțul lung.

0–2 în doar două minute.

Două cadouri oferite unei echipe care nu avea nevoie de prea multe invitații pentru a profita.

Popescu a închis poarta

După primirea celor două goluri, Olimpia a încercat să reacționeze. Bara Levente a șutat periculos, dar Alin Popescu a intervenit și a trimis mingea în corner. Apoi, după un contraatac bine construit, Gheorghe Carpa i-a așezat mingea lui Vida Kristopher, însă șutul mijlocașului sătmărean a fost blocat în ultimul moment de un fundaș al Reșiței.

La pauză, Alexandru Pelici a încercat să schimbe ceva și l-a introdus pe Sergiu Jurj în locul lui Raul Suciu, Cosmin Zamfir fiind retras în linia defensivă. După reluare a intrat și Eduard Ardeiu, în locul lui Mickaël Panos.

Numai că tot oaspeții au fost mai periculoși la începutul reprizei secunde. Stefan Visic a ajuns din nou într-o poziție bună de finalizare, dar de această dată Ionuț Pop a avut o intervenție spectaculoasă și a păstrat speranțele Olimpiei.

Pe măsură ce timpul trecea, sătmărenii au încercat să forțeze revenirea. Denis Golda a trimis puțin peste poartă, iar Paul Copaci a încercat de la distanță, șutul său fiind respins în corner de experimentatul Alin Popescu. Au mai încercat Carpa și Jurj, însă Reșița a știut să gestioneze foarte bine avantajul.

Bănățenii au închis culoarele, au rupt ritmul atunci când a fost nevoie și nu le-au oferit sătmărenilor prea multe șanse reale de a reintra în meci.

0–2 avea să fie și rezultatul final.

„Suntem încă naivi în apărare”

La final, Alexandru Pelici a regretat cele două erori care au decis partida, considerând că Olimpia nu a fost dominată de adversar.

„Probabil dacă nu făceam acele două cadouri se juca până la sfârșit, pentru că nu a fost un joc disproporționat. Am avut și noi șansele noastre, dar a fost inspirat Popescu. Păcat de golurile primite. Suntem încă naivi în apărare. Se vede că nu am făcut încă pasul complet pentru Liga a 2-a, deciziile pe care le luăm nu sunt întotdeauna cele care trebuie”, a spus tehnicianul sătmărean.

Pelici a admis și faptul că săptămâna care urmează va fi una extrem de solicitantă pentru echipa sa.

„Ne-am dorit foarte mult să ținem linia, să scoatem măcar un punct, dar mergem înainte, pentru că acest campionat este foarte lung. În continuare vor mai veni jucători.”

Reșița, trei din trei în duelurile cu Olimpia

Victoria de sâmbătă confirmă, dacă mai era nevoie, că CSM Reșița este o nucă prea tare pentru CSM Olimpia. Cele două formații s-au întâlnit de trei ori în Liga a 2-a, iar sătmărenii au pierdut de fiecare dată.

De această dată, diferența a fost făcută de experiență, eficiență și, mai ales, de greșelile individuale. Olimpia a avut momente bune, dar la acest nivel nu îți poți permite să oferi două goluri într-un interval de numai două minute unei formații care își propune promovarea în play-off.

Echipa sătmăreană rămâne astfel cu un singur punct după primele două etape, dar campionatul este lung, iar lotul se formează încă din mers. Mai mult, perioada de transferuri rămâne deschisă, iar conducerea clubului și stafful tehnic mai au timp să aducă acele „implanturi” de valoare de care echipa are nevoie pentru a deveni mai competitivă în toate compartimentele.

Pentru că potențial există, dar Liga a 2-a nu iartă naivitatea.

Iar pentru Olimpia urmează deja o nouă săptămână cu două meciuri: miercuri, deplasare la Baia Mare, pentru duelul cu CS Minaur din turul al treilea al Cupei României, iar în weekend, o nouă deplasare în campionat, la Suceava, pentru partida cu Cetatea.

Un moment special pentru Zsiga Ervin

Înaintea fluierului de start, partida de la Satu Mare a avut și un moment emoționant. Fostul căpitan al Olimpiei, Zsiga Ervin, și-a agățat în această vară ghetele în cui, după șase sezoane petrecute în tricoul galben-albastru și aproape 200 de meciuri disputate pentru Olimpia în Liga a 3-a și Liga a 2-a.

Sâmbătă, fostul mijlocaș a avut onoarea de a executa lovitura de începere. La finalul momentului festiv, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, și președintele clubului, Muresán István, i-au oferit tricoul cu numărul 11, dar și o minge de fotbal semnată de actualii componenți ai lotului.

Un moment frumos înaintea unui meci în care, din păcate, fotbalul a lăsat din nou Sătmarul fără bucuria primei victorii.

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Reșița 0–2 (0–2)

Au marcat: Stefan Visic ’31, Cristian Chira ’33

Stadion: ”Olimpia – Daniel Prodan” (Satu Mare / Satu Mare). Spectatori: 800

Teren excelent. Vreme frumoasă .

Arbitru: Silviu-Nicolae Iftode (Suceava). Arbitru asistent 1: Mihăiță-Adrian Noroc (Botoșani). Arbitru asistent 2: Sebastian Păduraru (Suceava). Arbitru rezervă: Krisztina Szabo (Sălaj). Observator arbitri: Ioan Mureșan (Timiș). Delegat de joc: Mircea Bălan Bucur (Mureș).

CSM Olimpia: Ionuț Pop – Matei Marin (’64, Eduard Dănilă), Cornel Ardei, Paul Copaci (C), Raul Suciu (’46, Sergiu Jurj), Vida Kristopher (’64, Liviu Drăghiceanu), Mickaël Panos (’50, Eduard Ardeiu), Bara Levente, Carpa Gheroghe, Denis Golda (’86, Constantin Trip), Cosmin Zamfir.

Antrenori: Alexandru Pelici, Botos Alexandru„Piri”

CSM Reșița: A. Popescu – Bg. Vișan, Salbi (cpt.), Apro, Visic, Bloj, Lenghel, Zavnik, Bărbuț, Chira, Mijic

Rezerve: I. Rus – Chera, Andr. Dima, Rimovecz, Savija, Bîcleșanu, Tchassem, Lawal, Buzan

Antrenor: Dorinel Munteanu

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