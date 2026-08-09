



Comunitatea din Domănești, comuna Moftin, a trăit duminică un moment de profundă încărcătură spirituală și istorică, cu prilejul aniversării a 125 de ani de la construirea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice din localitate. Evenimentul a reunit sute de credincioși, oficialități locale și județene, precum și numeroși invitați veniți să marcheze una dintre cele mai importante sărbători ale comunității.

Programul festiv a început cu primirea Preasfințitului Părinte Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic de Oradea, de către primarul comunei Moftin, Gheorghe David, împreună cu părintele paroh Gheorghe Dumitru Pop și reprezentanții comunității. A urmat Sfânta Liturghie arhierească, oficiată într-o atmosferă de sărbătoare și reculegere, în prezența unui număr impresionant de credincioși.

Manifestarea a avut o semnificație aparte, marcând totodată 30 de ani de activitate pastorală ai părintelui Gheorghe Dumitru Pop, dar și trei decenii de când Gheorghe David se află în fruntea administrației locale a comunei Moftin.

Pe parcursul ceremoniei au fost evidențiate rolul pe care Biserica l-a avut în viața comunității de-a lungul celor 125 de ani, precum și contribuția generațiilor care au păstrat vie credința, tradițiile și identitatea locală. Participanții au subliniat că lăcașul de cult reprezintă nu doar un monument de patrimoniu, ci și un simbol al unității și continuității comunității din Domănești.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă și emoționantă, fiind un prilej de rugăciune, recunoștință și comuniune. Numărul mare de participanți a demonstrat încă o dată respectul și atașamentul pe care locuitorii îl poartă valorilor spirituale și tradițiilor locale, transformând aniversarea într-o adevărată sărbătoare a întregii comunități.