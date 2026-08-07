Un bărbat de 36 de ani din Hotoan s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 1,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii l-au dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din localitatea Hotoan, este cercetat penal după ce a fost surprins conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație foarte ridicată de alcool.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 6 august, în jurul orei 23:30, pe strada Gării din localitatea Santău, unde polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad și Poliției Orașului Tășnad efectuau activități de supraveghere și control al traficului rutier.

Alcoolemie de 1,60 mg/l în aerul expirat

După oprirea autoturismului pentru control, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o concentrație de 1,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care indică o stare avansată de intoxicație alcoolică.

În conformitate cu procedurile legale, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Dosar penal

Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Oamenii legii reamintesc că urcarea la volan după consumul de alcool reprezintă unul dintre principalii factori generatori de accidente grave și îi îndeamnă pe șoferi să manifeste responsabilitate, pentru a nu pune în pericol propria viață și siguranța celorlalți participanți la trafic.