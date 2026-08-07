Tocănițe, preparate din pește și vânat, sute de participanți și o atmosferă de sărbătoare îi așteaptă pe sătmăreni în Grădina Romei, în cadrul ediției jubiliare a Zilelor Culturale Partium. Înscrierile sunt deschise până pe 19 august.

Unul dintre cele mai îndrăgite momente ale Zilelor Culturale Partium revine și în acest an cu o nouă ediție plină de savoare și spirit comunitar. Concursul gastronomic „Veress Ádám” va transforma Grădina Romei într-o adevărată capitală a gastronomiei tradiționale în zilele de 22 și 23 august, când zeci de echipe vor găti la ceaun și își vor disputa marele premiu.





Destinat familiilor, grupurilor de prieteni, organizațiilor civice și colegilor de serviciu, concursul își propune să promoveze tradițiile culinare ale regiunii și să ofere participanților o experiență autentică, în care rețetele de familie și voia bună merg mână în mână.

Două zile de competiție, două provocări culinare

Programul concursului este împărțit în două zile, fiecare cu o tematică distinctă.

Sâmbătă, 22 august, echipele vor pregăti tocănițe la ceaun, iar duminică, 23 august, provocarea va fi reprezentată de preparatele din pește și vânat, gătite tot la foc de lemne.

Organizatorii spun că, pe lângă respectarea rețetelor tradiționale, juriul va aprecia și creativitatea concurenților, fiind încurajate preparatele originale și reinterpretările inspirate ale bucătăriei locale.

Jurat special: Mautner Zsófi

Prestigiul competiției este dat în acest an și de prezența în juriu a cunoscutei Mautner Zsófi, autoare de cărți gastronomice și personalitate TV, care va evalua preparatele pregătite de concurenți.





Atmosfera va fi întreținută pe tot parcursul concursului de DJ Flashboy și DJ Botos Tomi, iar organizatorii promit că, pe lângă competiția culinară, participanții și vizitatorii se vor bucura de muzică, socializare și momente de relaxare într-un cadru deosebit.

Marele premiu: câte un multicooker pentru echipa câștigătoare

Miza nu este deloc una simbolică. Echipa câștigătoare din fiecare zi de concurs va fi recompensată cu un multicooker, oferit drept mare premiu.





Pentru a le facilita participarea, organizatorii pun la dispoziția echipelor mese și bănci de bere, apă, lemne de foc și alimentare cu energie electrică, astfel încât concurenții să se poată concentra exclusiv asupra preparatelor.

Gătitul va începe în ambele zile la ora 9:00, iar echipele își vor putea ocupa locurile până la ora 8:30.

Înscrierile sunt deschise până pe 19 august

Cei care doresc să participe la concursul gastronomic „Veress Ádám” se pot înscrie până în data de 19 august, contactându-l pe Csorvási Béla, la numărul de telefon 0740 986 415.

Concursul este organizat de UDMR și Fundația Identitas, în parteneriat cu numeroase organizații civice, instituții publice și companii private, fiind unul dintre cele mai apreciate și așteptate evenimente din cadrul Zilelor Culturale Partium.





Și în acest an, Grădina Romei promite să fie locul în care aromele tradiționale, pasiunea pentru gătit și spiritul comunitar se vor întâlni într-o atmosferă de sărbătoare, transformând concursul „Veress Ádám” într-o adevărată celebrare a gastronomiei și a prieteniei.





Sponsorul concursului gastronomic: Alibaba Tractări SRL.

Parteneri principali:

Ardealul, Tarr Beton, Mamut Invest, Fix Car, M-SYS, Transpink, Catena, ZirmerBud, Lebăda, Trai, Arnisol Trans, Capricci, Intooit.

Parteneri Gold:

Aquastar Satu Mare, Autonet, InterBro Farm, Eco Broiler, Clinica Korall, Brutăria Kredenc, Edmeea Trans, Green Cons Serv, The Dome, Davinci, Davinci Express.

Parteneri Silver:

Arhidor Consult, Zoli Husi, Business Transaction, Hutton, Genezis Trade, EntireReal Estate Solutions, Santec, F-Haus, Pink Decor, Triterra.

Parteneri Bronze:

Sentierri, Team Consult, Famous Beach Club, Ferys Invest, HexaLab, Smarald City, No Pardon Pub, Steiger, Ratioterm, Oxygen, IWepito, Xtra, Building Studio, Solar Panels, Steel Confex Satu Mare, Aid Studio, SC Kocsis Service SRL, Eskimo, Daikin, Meteor, Electrocenter, Varga Quattro, X Bistro, Technosam, Weinberger, Mindig Friss.

Partenerii evenimentului:

Gotec Rom, Ambo Consulting, Alconor Company, Hotel Marida, Glissiero, Eneverd Bau, Garden Design, SVD Bau, Apollonia, CBS, Dobrawein, Erdhotz, CAD PATTERN, PiCme Cabina Foto, FLOOR MASTERS, Alibaba Tractări, YodaYoga Fun & Grill Terrace.

Organizatori

UDMR și Fundația Identitas

Organizații civice coorganizatoare

Inițiativa Tineretului Maghiar, Asociația Rákóczi, Clubul Pensionarilor „Prietenia”, Asociația Borókagyökér, Academia de Fotbal Partium, Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, Asociația Pentru Satu Mare, Doxity, Asociația Carpatină Ardeleană, Trupa „Harag György” a Teatrului de Nord Satu Mare, Centrul de Pregătire Satu Mare Mathias Corvinus Collegium, Organizația de Femei UDMR Satu Mare, Serviciul de Ajutor Maltez Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Asociația de Dezvoltare Rurală Satu Mare, Cercul „Sfântul Ștefan”, Asociația Culturală Someș, Asociația Freelife.

Instituții partenere

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Guvernul Ungariei, Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Național pentru Cooperare, Fundația Communitas, Fondul Bethlen Gábor, Ministerul Agriculturii al Ungariei, Cancelaria Prim-ministrului – Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale, Fundația MOL – Noua Europă, Ministerul Culturii și Inovării al Ungariei, Szerencsejáték Zrt., Centrul de Servicii pentru Organizațiile Civile din Afara Granițelor, Asociația Hierotheosz.

Parteneri media

City Rádió, Szatmári Friss, Szatmar.ro, Maszol, Szamos.ro, revista Szamos, PresaSM, PortalSM, Satu Mare News, Gazeta de Nord-Vest, Informația Zilei, Radio Cluj, Satu Mare Media, Bihari Napló, TV1 SM, Krónika.



