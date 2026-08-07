Un bărbat din Racșa s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat conducând un autoturism, deși nu a deținut niciodată permis de conducere. Descoperirea a fost făcută în timpul unui control de rutină al polițiștilor.

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din localitatea Racșa, este cercetat penal după ce a fost surprins conducând un autoturism fără a avea dreptul legal de a se afla la volan.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 6 august, în jurul orei 08:00, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Principală din Racșa, au oprit pentru control un autoturism.

Nu a avut niciodată permis de conducere

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că șoferul, un localnic de 72 de ani, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Descoperirea a dus la deschiderea unui dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

Dosar penal pentru conducere fără permis

În cauză, cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal.

Polițiștii reamintesc că urcarea la volan fără permis reprezintă o infracțiune gravă, care pune în pericol atât siguranța conducătorului auto, cât și a celorlalți participanți la trafic.