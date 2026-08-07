Programul „BiblioVacanța” continuă și în luna august

Secția de împrumut pentru copii din cadrul Bibliotecii Județene Satu Mare organizează marți, 18 august, și vineri, 21 august, activități subscrise programului „BiblioVacanța”, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani.

Luna august este dedicată activităților care încurajează implicarea civică proactivă încă de la cele mai fragede vârste, astfel că tema aleasă de către bibliotecarii sătmăreni este „Sunt mic, dar responsabil”.

În data de 18 august, prin intermediul unui atelier organizat în parteneriat cu voluntarii de la Crucea Roșie Română – Filiala Satu Mare și cu ofițeri de la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Biroul Siguranța Școlară, participanții vor învăța cum să reacționeze în situații de urgență și vor deprinde tehnici privind acordarea primului ajutor. Activitățile vor fi susținute și prin organizarea unor jocuri intercative și ateliere de creație.

Ziua de vineri, 21 august, este rezervată vizionării unei opere cinematografice, inspirată de un titlu celebru din literatura universală pentru copii și atent aleasă, astfel încât micii spectatori să se bucure de o experiență plăcută.

Ambele activtăți vor fi livrate în limba română și sunt programate să se desfășoare cu începere de la ora 11:00, la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, strada Iuliu Maniu nr. 2.

Participarea este gratuită, în limita a 20 de locuri/grupă, iar înscrierile se pot face la numărul de telefon al bibliotecii: 0261-711199, în zilele lucrătoare ale săptămânii, în intervalul orar 08:00–16:00. Legitimația de bibliotecă este obligatorie.



