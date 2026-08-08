VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: JURNAL DE CĂLĂTORIE FIJET

De: PETRU EMIL STANCIU: Editorialist la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, Vicepreședinte al UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, Membru în Consiliul Director al ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA, inițiator și editor coordonator al celei mai bune serii de cărți de cinematografie, CINEMAGRAFIA;

Transilvania nu se vizitează. Se trăiește. Încet. Împreună cu mai mulți colegi din FIJET România - Clubul Presei de Turism, am pornit într-un infotrip de documentare prin una dintre cele mai vii și mai autentice zone ale Transilvaniei multiculturale.

PE URMELE TRANSILVANIEI AUTENTICE

TREI ZILE PRINTRE OAMENI, POVEȘTI ȘI LOCURI, CARE MERITĂ DESCOPERITE





Timp de trei zile am străbătut satele săsești de pe Valea Târnavelor și a Mureșului, am întâlnit oameni care dau viață tradițiilor, am descoperit monumente încărcate de istorie și inițiative turistice multietnice construite cu răbdare și pasiune. A fost o călătorie în care patrimoniul multicultural, gastronomia locală și spiritul antreprenorial s-au împletit firesc, conturând imaginea unei regiuni care știe să-și prețuiască toate valorile.





Ziua 1 - Saschiz, satul în care tradițiile sunt încă vii





Sat UNESCO, dominat de turnul bisericii evanghelice din secolul XV, Saschiz este considerat o replică a celui din Sighișoara, iar urcușul până la cetatea țărănească, aflată în restaurare, merită: de sus vezi tot!





La prânz am poposit la Punctul Gastronomic Local „La Tanti Ibi”

unde conceptul Slow Food nu este doar o idee, ci un mod de viață. Gazda - Tanti Ibi însăși ne-a primit cu aceeași ospitalitate sinceră și cu credința că un turist pleacă mai bogat dacă ia cu el și poveștile locului, nu doar gustul bucatelor. În curtea umbrită am savurat ciorbă cu afumătură, supă de chimen, friptură la cuptor cu sos de agrișe și rubarbă, iar la final nelipsitul lichiu, desertul emblematic al zonei. Un astfel de prânz costă între 60 și 90 de lei de persoană și-și merită fiecare leuț.





După-amiaza ne-a purtat în lumea meșteșugurilor străvechi …

unde, la Centrul de ceramică din Saschiz, junele olar Marinel Gyorfy ne-a arătat cum o simplă bucată de lut capătă formă și personalitate, readucând la viață vechea tehnică decorativă „Albastru de Saschiz”, dispărută de peste trei veacuri.





La "Pivnița Bunicii: am aflat, printr-un dialog online, povestea unui scoțian care s-a îndrăgostit de Saschiz și a ales să-și construiască aici o nouă viață, producând, pe lângă dulcețurile și chutney-ul din rubarbă, un gin artizanal care poartă numele localității.





Seara, la Hotel Sighișoara, discuțiile cu antreprenorii locali au adus și o firească notă de realism

Toderică Dima a vorbit despre paradoxul unui oraș foarte vizitat, dar în care prea puțini turiști rămân suficient de mult pentru a susține economia locală. La rândul său, Sergiu Pâcă - nepotul bunului meu prieten Florin Pâcă - binecuvântată fie-i memoria! - ne-a prezentat proiectele sale dedicate cicloturismului și implicarea în dezvoltarea traseului Via Transilvanica, convins că viitorul turismului înseamnă experiențe trăite în ritmul locului.





Ziua a 2-a - Castele, sate săsești și oameni care au schimbat destinul unor locuri





Dimineața ne-a găsit în Cetatea Sighișoarei, animată de pregătirile pentru festivalul „Carnaval în cetate”. Străzile medievale, împodobite cu stegulețe colorate, aveau farmecul unei scene hamletiene care își aștepta actorii.





Am pornit apoi spre Târgu Mureș, cu opriri care aveau să ne confirme încă o dată bogăția regiunii, Castelul Bethlen din Criș impresionând prin eleganța sa renascentistă și prin atmosfera de poveste disneyană.





În Cund am întâlnit un alt model de succes

La Manufactura de brânză, István Varga ne-a prezentat ferma și pasiunea pentru brânzeturile maturate artizanal, fiecare roată de brânză fiind preparată manual, asezonată cu saramură, diverse ierburi aromatice, vin roșu sau bere, iar la câteva sute de metri distanță, Valea Verde Retreat spune povestea lui Jonas Schafer, un german din Hamburg, venit cândva ca simplu turist și rămas pentru totdeauna aici. Restaurând case săsești abandonate și transformându-le într-un elegant complex agroturistic, el a demonstrat că pasiunea pentru patrimoniu poate deveni și un model de afacere.





Drumul a continuat spre Castelul Bethlen din Bahnea

unde este amenajată expoziția dedicată scriitoarei Árva Bethlen Kata, iar seara s-a încheiat într-un registru cu totul diferit: un concert al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, găzduit de impresionantul Palat al Culturii.





Ziua a 3-a - Târgu Mureș și Sovata, între istorie și natură

Ultima zi am dedicat-o descoperirii orașului Târgu Mureș, cu sprijinul Muzeului Județean și al Centrului de Informare Turistică ”Visit Mureș”. Palatul Culturii rămâne una dintre cele mai spectaculoase expresii ale stilului Secession din România, iar Sala Oglinzilor, cu vitraliile inspirate din baladele secuiești, este unul dintre spațiile care impresionează orice vizitator.





La Biblioteca Teleki am făcut o incursiune într-un univers al cărților și al culturii, într-o instituție care funcționează neîntrerupt din 1802.





Înainte de a ajunge la Sovata, am vizitat Castelul Rhédey din Sângeorgiu de Pădure, locul copilăriei contesei Claudia Rhédey, stră-străbunica reginei Elisabeta a II-a, cu o expoziție interactivă completată de mesajul video transmis recent de Regele Charles al III-lea cu prilejul redeschiderii castelului, după restaurare.





La Sovata am parcurs aleile din jurul Lacului Ursu,

cel mai mare lac helioterm din lume, și am urcat în Turnul Belvedere, pentru o ultimă privire asupra peisajului, iar seara s-a încheiat la Vinfest – Festivalul Vinului din Sovata, unde am degustat, sub îndrumarea Cristinei, o selecție de vinuri albe și roșii produse în podgoriile regiunii.





”Adesea trecem pe lângă lucrurile valoroase fără să le mai vedem cu adevărat” ( Dana Matic, reprezentantă Visit Mureș)

După trei zile petrecute pe Mureș și pe Târnave, am plecat având convingerea că farmecul acestei regiuni nu stă doar în monumente sau peisaje, ci mai ales în armonia cu care oamenii locului le păstrează vii și le oferă, cu generozitate, celor care aleg să le descopere.





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