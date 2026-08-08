



Două acțiuni comune desfășurate în zona fostelor puncte de frontieră au mobilizat polițiști de frontieră, polițiști, jandarmi, inspectori vamali și autorități maghiare. În urma controalelor au fost aplicate 19 sancțiuni și au fost ridicate mai multe documente și bunuri.

Polițiștii de frontieră sătmăreni au intensificat, la finalul acestei săptămâni, controalele pe drumurile care fac legătura cu Ungaria. Două acțiuni comune de amploare au fost organizate în județul Satu Mare, în cooperare cu structurile române de ordine și siguranță publică și cu autoritățile maghiare.

Operațiunile au urmărit prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, dar și verificarea respectării legislației de către persoanele și transportatorii care desfășoară activități în zona de frontieră.

Aproape 800 de persoane, luate la verificări

Controalele s-au desfășurat în apropierea fostelor puncte de trecere a frontierei și pe principalele căi de comunicație către Ungaria, în zona localităților Carei, Berveni, Vetiș, Petea, Dorolț, Peleș și Bercu.

În cadrul celor două acțiuni, echipele de control au utilizat aplicația eDAC și au verificat aproximativ 800 de persoane și peste 300 de mijloace de transport.

Verificările au vizat, printre altele, combaterea contrabandei și a traficului cu produse accizabile, identificarea autovehiculelor furate, prevenirea traficului ilegal de arme și muniții, precum și depistarea transporturilor ilegale de deșeuri și a faptelor ilegale din domeniul forestier și al protecției mediului.

Operațiune cu forțe numeroase

Acțiunea desfășurată joi a reunit polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare.

La acțiune au participat și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile.

Vineri, verificările au continuat în cooperare cu polițiștii maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg.

19 sancțiuni și documente reținute

Controalele nu au rămas fără rezultate. Persoanele care au încălcat prevederile legale au fost sancționate, fiind aplicate în total 19 sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 14 au fost amenzi, iar 5 au fost avertismente, valoarea totală a amenzilor depășind 13.000 de lei.

În urma verificărilor, autoritățile au mai dispus:

ridicarea unor bunuri în valoare de aproximativ 1.500 de lei ;

; reținerea a două cărți de identitate ;

; reținerea unui certificat de înmatriculare ;

; reținerea unui set de plăcuțe de înmatriculare.

Controalele vor continua

Polițiștii de frontieră sătmăreni transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, precum și cu autoritățile din Ungaria.

Prevenirea migrației ilegale, combaterea infracționalității transfrontaliere, a contrabandei și a traficului ilegal, dar și asigurarea respectării legislației rămân principalele obiective ale structurilor de ordine publică din județul Satu Mare.

În contextul aderării României la spațiul Schengen, autoritățile subliniază că prezența și verificările desfășurate în teren au rolul de a preveni faptele ilegale și de a menține un climat de siguranță în zona de responsabilitate.