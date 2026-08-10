



Partenerul evenimentului „Experiențe cinematografice Partium” este Lebăda.

Zilele Culturale Partium își propune an de an să ofere spațiu nu doar muzicii și programelor comunitare, ci tuturor domeniilor esențiale ale culturii. În acest spirit, programul „Experiențe cinematografice Partium” a devenit deja un element tradițional al festivalului și, îi așteaptă, timp de trei seri, în Groapa de Evenimente, pe amatorii cinematografiei. În cadrul proiecțiilor în aer liber, publicul va avea ocazia să descopere cele mai noi și mai apreciate creații ale cinematografiei maghiare contemporane.

Filmul maghiar a primit un nou suflu în ultimii ani: apar constant producții care nu doar că se bucură de succes în cinematografele din Ungaria, ci obțin recunoaștere și la festivaluri internaționale. Prin „Experiențe cinematografice Partium”, organizatorii și-au propus să aducă această diversitate mai aproape de public, demonstrând că filmul maghiar poate fi în același timp distractiv, profund, emoționant și plin de umor.

Seria de proiecții din acest an începe pe 18 august cu comedia romantică M-am îndrăgostit de tine. Filmul, realizat într-o notă lejeră, spune povestea deosebită a unei tinere actrițe care, în urma unui accident, ajunge în propria lume cinematografică. Povestea împletită cu umor, romantism și fantezie promite publicului o adevărată experiență de relaxare într-o seară de vară.

Miercuri va fi proiectat filmul Tot un drac (Egykutya), cea mai nouă creație a regizorului Deák Kristóf, autorul scurtmetrajului premiat cu Oscar. Filmul prezintă, prin intermediul reîntâlnirii a patru prieteni vechi, trecerea timpului, consecințele deciziilor luate și acele secrete care pot influența relațiile umane timp de mulți ani. Bazat pe un echilibru fin între umor și dramă, filmul reprezintă una dintre creațiile remarcabile ale cinematografiei maghiare contemporane.

Pe 20 august, spectatorii sunt așteptați la comedia romantică Femei pasionale (Szenvedélyes nők). Filmul lui Herendi Gábor, unul dintre cei mai de succes regizori ai cinematografiei maghiare, este o poveste relaxată și emoționantă despre familie, dragoste, noi începuturi și întorsăturile neașteptate ale vieții de zi cu zi. Numele regizorului reprezintă o garanție pentru acel umor specific și acea povestire apropiată de oameni care au devenit, de-a lungul anilor, o parte importantă a succeselor cinematografiei maghiare.

Experiențe cinematografice Partium nu reprezintă doar o serie de proiecții cinematografice, ci și o experiență comunitară. Atmosfera specială a serilor de vară, farmecul cinematografului în aer liber și selecția atentă a filmelor maghiare atrag an de an publicul în Groapa de Evenimente.

Toate cele trei filme vor putea fi vizionate cu subtitrări în limba română.

Proiecțiile vor avea loc în perioada 18-20 august, în fiecare seară de la ora 21:30, la Groapa de Evenimente din Centrul Nou (pietonala Coposu).

Partenerul evenimentului „Experiențe cinematografice din Partium” este Lebăda.

Programul detaliat al festivalului este disponibil pe pagina www.partiuminapok.ro.