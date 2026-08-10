La mulţi ani, Luca Năstruţ!



Tânărul baschetbalist sătmărean Luca Năstruţ împlineşte azi frumoasa vârstă de 23 de ani.

Jucător ce și-a petrecut o bună bucată din juniorat la gruparea bihoreană, Luca activează şi în prezent, în Liga Națională, la CSM CSU Oradea – seniori. Echipă care este vicecampioana României din ultimele patru sezonoane, având prezenţe notabile şi în FIBA EuroCup.

La ceas aniversar, familia sportivului îi urează şi pe această cale un călduros “La mulţi ani” şi mult succes pe plan sportiv şi profesional! 🍾🥂 Multă baftă pentru Luca şi din partea prietenilor de la redacţia sport a GNV. 👏 La mulţi ani!



Mesajul emoţionant postat de tatăl sporitvului:

La mulți ani, Luca!

10 august – o zi specială pentru mine, pentru că este ziua în care ai venit în viața mea și ai schimbat-o pentru totdeauna.

Luca, poate că nu ți-am spus de fiecare dată cât de mândru sunt de tine, dar vreau să știi că fiecare pas pe care îl faci, fiecare reușită și fiecare încercare prin care treci mă bucură și mă face să te admir și mai mult.

Te-am văzut crescând, luptând pentru visurile tale și construindu-ți, pas cu pas, drumul în baschet. Astăzi, faptul că îmbraci tricoul CSM Oradea este o mare bucurie pentru mine, dar, dincolo de rezultate, puncte, victorii sau înfrângeri, cea mai mare mândrie rămâne omul care ai devenit.

Îți doresc să ai puterea să mergi mereu înainte, să nu renunți atunci când lucrurile devin grele și să nu uiți niciodată cine ești și de unde ai plecat. Să rămâi cu sufletul bun, cu oamenii dragi aproape și cu aceeași pasiune care te-a făcut să iubești baschetul.

Să fii sănătos, fericit și să ai parte de tot ce este mai frumos în viață. Să-ți împlinești toate visurile, atât pe teren, cât și în afara lui.

Iar eu voi fi aici, în primul rând ca tată, indiferent de scor, de clasament sau de cât de greu va fi drumul. Voi fi mereu cel mai mare susținător al tău și voi fi mândru de tine, înainte de toate, pentru omul care ești.

La mulți ani, băiatul meu! Te iubesc și îți doresc un drum lung, frumos și plin de reușite!