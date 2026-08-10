



Ziua de 9 august a fost una neagră pe șoselele din județul Satu Mare. În decurs de numai câteva ore, polițiștii au intervenit la trei accidente rutiere, produse în Mădăras, municipiul Satu Mare și Negrești-Oaș. Un bărbat de 36 de ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, printre care și un copil de numai 2 ani, au fost transportate la spital.

Primul accident a avut loc în jurul orei 17:00, pe DJ 108L, în localitatea Mădăras. Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, o femeie de 31 de ani, din localitate, aflată la volanul unui autoturism, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe un podeț. În acel moment, mașina sa a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un cetățean maghiar în vârstă de 22 de ani, care se afla în depășirea regulamentară a acesteia.

În urma impactului, autoturismul femeii a fost proiectat în șanț. Conducătoarea auto a fost rănită, iar din celălalt autoturism au suferit leziuni o tânără de 21 de ani și un copil de 2 ani. Toate cele trei victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Motociclist rănit într-un sens giratoriu din Satu Mare

Aproximativ o oră mai târziu, în jurul orei 18:00, un alt accident a fost semnalat prin 112, de această dată în sensul giratoriu de pe Bulevardul Independenței din municipiul Satu Mare.

Un motociclist de 35 de ani, din Satu Mare, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul în care a schimbat banda de circulație, de pe banda a doua pe prima, intrând în coliziune cu un autoturism condus regulamentar pe prima bandă de un cetățean german de 31 de ani.

Motociclistul a fost rănit și transportat la spital. Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative pentru ambii conducători.

Tragedie la Negrești-Oaș. Un bărbat de 36 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

Cel mai grav accident al zilei s-a produs în jurul orei 22:00, pe strada Luna din Negrești-Oaș.

Din primele cercetări ale polițiștilor reiese că un bărbat de 36 de ani, din Negrești-Oaș, conducea un ATV, iar într-o curbă la stânga nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției, iar vehiculul s-a răsturnat în șanț.

Bărbatul a fost transportat la spital, însă, din nefericire, a decedat.

În toate cele trei cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-au produs accidentele.