Muzeul de Artă Satu Mare a deschis expoziția „Bănățenii în țoalele lor”, o incursiune în universul tradițional bănățean, construită în jurul colecției familiei Simona și Alexander Waldemar Megerle.

Expoziția aduce în fața publicului obiecte strânse și păstrate din pasiune pentru patrimoniul tradițional. Colecția cuprinde ceramică românească și central-europeană, costume populare, furci de tors, căuce, dar și un important fond de fotografii de familie. Dincolo de valoarea lor estetică, piesele vorbesc despre viața de zi cu zi, meșteșuguri, obiceiuri și despre modul în care identitatea unei comunități a fost transmisă de la o generație la alta.

Fotografii vechi, adevărate „ferestre” către Banatul de odinioară

În centrul expoziției se află fotografiile vechi realizate în Banat, documente vizuale care păstrează chipurile și poveștile unor oameni de acum multe decenii. Portretele oferă indicii despre felul în care oamenii se îmbrăcau, despre costumele purtate în diferite momente ale vieții și despre evenimentele considerate atât de importante încât familiile doreau să le păstreze pentru posteritate.

Prin asocierea fotografiilor cu obiectele tradiționale, vizitatorii au ocazia să privească patrimoniul nu ca pe o simplă colecție de piese vechi, ci ca pe mărturia unei lumi, a unor familii și a unor comunități care și-au construit și păstrat propria identitate.

Reprezentanții Muzeului de Artă Satu Mare le-au mulțumit celor prezenți la vernisaj și îi invită pe sătmăreni să descopere expoziția și poveștile păstrate în colecția familiei Megerle.