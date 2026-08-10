Weekend cu sute de amenzi în Satu Mare: peste 350.000 de lei sancțiuni și 19 permise suspendate

Locale 10.08.2026 17:10
Weekend cu sute de amenzi în Satu Mare: peste 350.000 de lei sancțiuni și 19 permise suspendate


Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 7 - 9 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 800 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 250.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 19 conducători de autoturisme, fiind reținute și 23 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.

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